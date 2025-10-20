Logo

Састанак Вучића и Орбана у Будимпешти

20.10.2025

19:50

Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav

Састанак предсједника Србије Александра Вучића и премијера Мађарске Виктора Орбана почео је вечерас у Будимпешти.

Вучић борави у радној посјети Мађарској, саопштила је раније Служба за сарадњу са медијима председника Републике.

Вучић је у петак најавио састанак са Орбаном, на којем ће, како је навео, разговарати о свим важним темама од, како је рекао, енергетике до сваковрсне сарадње Србије и Мађарске.

"Ми са Мађарском имамо братске и пријатељске односе. Ја ћу у понедјељак разговарати са Орбаном на све важне теме, дакле од енергетике до сваковрстне сарадње између Србије и Мађарске. Имамо заиста изванредне односе и желимо да те односе и даље поправљамо", навео је Вучић тада.

