Састанак Вучића и Орбана у Будимпешти

20.10.2025
19:50
Коментари:0
Састанак предсједника Србије Александра Вучића и премијера Мађарске Виктора Орбана почео је вечерас у Будимпешти.
Вучић борави у радној посјети Мађарској, саопштила је раније Служба за сарадњу са медијима председника Републике.
Вучић је у петак најавио састанак са Орбаном, на којем ће, како је навео, разговарати о свим важним темама од, како је рекао, енергетике до сваковрсне сарадње Србије и Мађарске.
"Ми са Мађарском имамо братске и пријатељске односе. Ја ћу у понедјељак разговарати са Орбаном на све важне теме, дакле од енергетике до сваковрстне сарадње између Србије и Мађарске. Имамо заиста изванредне односе и желимо да те односе и даље поправљамо", навео је Вучић тада.
Идо Нетанјаху: Ако европски лидери не предузму кораке неизбјежна муслиманска радикализација Европе
