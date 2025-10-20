Лавров и Рубио разговарали телефоном, могућ састанак у четвртак

Извор:
Sputnjik
20.10.2025
17:57
Коментари:0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је телефоном са државним секретаром САД Марком Рубиом, саопштило је руско Министарство спољних послова.
„Обављен је телефонски разговор министра спољних послова Руске Федерације Сергеја Лаврова са државним секретаром САД Марком Рубиом. Током разговора вођена је конструктивна дискусија о могућим конкретним корацима у циљу спровођења разумијевања која су постигнута током телефонских преговора предсједника Руске Федерације Владимира Путина са предсједником САД Доналдом Трампом 16. октобра“, наводи се у саопштењу на сајту министарства.
Како јавља Ројтерс, састанак два министра могао би се одржати 23. октобра.
"Рубио планира да се састане са Лавровом овог четвртка", јавила је агенција, позивајући се на неименоване америчке званичнике.
Раније је заменик руског министра спољних послова Сергеј Рјабков изјавио да нема јасног времена ни локације за састанак Лаврова и Рубија, за који се очекује да буде дио припрема за самит Русија-САД у Будимпешти, пише Спутник.
