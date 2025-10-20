Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

Извор:
СРНА
20.10.2025
17:49
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик упутио је саучешће поводом смрти генерал-пуковника Небојше Павковића који је, како је истакао, дугогодишњим службовањем оставио неизбрисив траг у историји српског народа и војске која је бранила своју земљу, своје небо и свој народ.
"Дубоко ме је потресла вијест о смрти генерал-пуковника Небојше Павковића. Као велики патриота, своју дужност официра обављао је часно, одговорно и посвећено", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, генерал Павковић је извршавао задатке који су му били повјерени, али је увијек бринуо и о људима с којима је радио.
"У овим тужним тренуцима упућујем изразе најдубљег саучешћа његовој породици, саборцима и пријатељима. Нека му је вјечна слава и хвала за све што је учинио за свој народ и отаџбину", написао је Додик на Иксу.
Генерал Небојша Павковић преминуо је у 79. години у Београду. Он је 28. септембра пуштен из затвора у Финској како би се лијечио у Србији.
