Додик упутио саучешће породици генерала Павковића

Извор:

СРНА

20.10.2025

17:49

Коментари:

0
Додик упутио саучешће породици генерала Павковића
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Милорад Додик упутио је саучешће поводом смрти генерал-пуковника Небојше Павковића који је, како је истакао, дугогодишњим службовањем оставио неизбрисив траг у историји српског народа и војске која је бранила своју земљу, своје небо и свој народ.

"Дубоко ме је потресла вијест о смрти генерал-пуковника Небојше Павковића. Као велики патриота, своју дужност официра обављао је часно, одговорно и посвећено", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, генерал Павковић је извршавао задатке који су му били повјерени, али је увијек бринуо и о људима с којима је радио.

"У овим тужним тренуцима упућујем изразе најдубљег саучешћа његовој породици, саборцима и пријатељима. Нека му је вјечна слава и хвала за све што је учинио за свој народ и отаџбину", написао је Додик на Иксу.

Генерал Небојша Павковић преминуо је у 79. години у Београду. Он је 28. септембра пуштен из затвора у Финској како би се лијечио у Србији.

Милорад Додик

Nebojša Pavković

