''Опозиција у функцији унитарне БиХ и страних амбасада''

Предсједник Милорад Додик изјавио је да су представници опозиције Републике Српске поданици британским и европским амбасадорима и муслиманима као и онима који желе унитарну БиХ.
Додик истиче да је то разлог што нападају владајућу структуру и одлуке усвојене на посебној сједници Народне скупштине.
Даље истиче да је опозиција бјежала када је власт у Републици Српској хтјела да скрене пажњу на Српску и да је било вријеме да се одреди државни интерес.
"Постоје два концепта која су непомирљива - концепт БиХ и Републике Српске. Залажем се за концепт Српске. Када сте чули да из опозиције нападају нешто на нивоу БиХ? Ако је нешто и било, нападали су само нас, а не процесе на нивоу БиХ јер су у функцији "босанске" идеје. Ја сам у функцији српске идеје", поручио је Додик.
Наглашава да су одлике које је власт донијела ојачале позицију Српске, заобилазећи Сарајево у широком луку.
"Захвалан сам новој америчкој администрацији што нас је прихватила као саговорника. Опозицији је важно шта каже Бакир Изетбеговић. Све издајник до издајника. Све конвертит до конвертита. Надали су се да ће добити власт мимо демократских процеса. Таква је наша опозиција", рекао је Додик.
Додик: Народ највише вјерује полицији, размотрићемо повећање плата
Говорећи о пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, Додик је рекао да нема разлога да се уопште одрже, јер их нико у Српској није тражио.
"Не тражи народ. То су нам намјестили муслимани и те изборе треба избјећи. Опозиција је то одбила и то значи да су у функцији муслиманске босанске идеје. Сва политика им се сводила како да мене стрпају у затвор", рекао је Додик.
Питао је опозицију зашто им смета што је Народна скупштина Српске законе ставила ван снаге када нису ни гласали за њих?
"Нападају кад смо доносили и сада када смо ово изгласали направили смо нову палтформу за преговоре. Стратешки партнер остаје Русија и желимо да изградимо нове односе са Трамповом администрацијом. Надали смо се његовој побједили прије избора. Не могу јавно све да вам кажем. Они су свој дио посла већ урадили, договарамо нове послове", каже Додик.
Нису утврдили још стратегију према БиХ, истакао је Додик, али ће је утврдити.
"Србију волимо, то је наша отаџбина. То морамо јачати. Српска земља су Република Српска и Србија", закључио је Додик.
