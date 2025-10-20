Logo

Додик: Велика је част што је Идо Нетанјаху дошао у Бањалуку и Републику Српску

20.10.2025

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је велика част што је израелски љекар, писац и драматург Идо Нетањаху дошао у Бањалуку и Републику Српску, која његује дугогодишње пријатељске и садржајне односе са јеврејским народом и Државом Израел.

''Српски и јеврејски народ повезује дубоко историјско искуство страдања, што је утемељило снажно међусобно разумијевање и поштовање'', написао је Додик на Икс-у.

Кроз културну размјену и чување историјске истине, његујемо наше пријатељство које почива на искрености, солидарности и заједничким вриједностима, поручио је Додик.

Република Српска

Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак

''Радује ме што ће вечерас у Бањалуци бити одржана промоција његовог романа "Итамар К.", те што имамо прилику да нашој јавности представимо дјело и рад господина Нетанјахуа'', рекао је предсједник Додик.

Милорад Додик

Идо Нетањаху

