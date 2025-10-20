Додик: Велика је част што је Идо Нетанјаху дошао у Бањалуку и Републику Српску

Извор:
АТВ
20.10.2025
14:10
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је велика част што је израелски љекар, писац и драматург Идо Нетањаху дошао у Бањалуку и Републику Српску, која његује дугогодишње пријатељске и садржајне односе са јеврејским народом и Државом Израел.
''Српски и јеврејски народ повезује дубоко историјско искуство страдања, што је утемељило снажно међусобно разумијевање и поштовање'', написао је Додик на Икс-у.
Велика је част што је Идо Нетанјаху, израелски љекар, писац и драматург, дошао у Бањалуку и Републику Српску.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 20, 2025
Република Српска његује дугогодишње пријатељске и садржајне односе са јеврејским народом и Државом Израел.
Српски и јеврејски народ повезује дубоко историјско искуство… pic.twitter.com/mn7kNJvLND
Кроз културну размјену и чување историјске истине, његујемо наше пријатељство које почива на искрености, солидарности и заједничким вриједностима, поручио је Додик.
Република Српска
Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак
''Радује ме што ће вечерас у Бањалуци бити одржана промоција његовог романа "Итамар К.", те што имамо прилику да нашој јавности представимо дјело и рад господина Нетанјахуа'', рекао је предсједник Додик.
Република Српска
21 ч3
Република Српска
21 ч6
Градови и општине
22 ч3
Република Српска
22 ч6
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму