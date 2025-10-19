Logo

Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак

Извор:

АТВ

19.10.2025

08:51

Коментари:

0
Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак
Фото: АТВ

Република Српска је потпуно стабилна и економски и политички, упркос сталним нападима на њен уставни поредак, нагласио је предјседник Републике Српске Милорад Додик.

''Иза ових напада стајале су неке декадентне снаге окупљене око народа Сарајева и дела међународне заједнице. Сада се ситуација потпуно мења у нашу корист и ми смо прилагодили наш политички приступ како бисмо у будућности ојачали позицију Републике Српске“, рекао је Додик на друштвеној мрежи ''Икс“.

У свом осврту на протеклу недељу, Додик је подсетио да је у Бањалуци одржан састанак СНСД-а и ХДЗ-а, на којем је потврђена даља сарадња ове две странке у одбрани уставних права конститутивних народа у БиХ.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Устав Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик најавио повећање најниже плате у Српској

Економија

Додик најавио повећање најниже плате у Српској

12 ч

6
Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

Република Српска

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

13 ч

1
Додик: Можда одем и у САД, и то није далеко

Република Српска

Додик: Можда одем и у САД, и то није далеко

14 ч

2
Додик за АТВ: Шмит зна да је готов и да одлази одавде

Република Српска

Додик за АТВ: Шмит зна да је готов и да одлази одавде

15 ч

3

Више из рубрике

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

Република Српска

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

13 ч

1
Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

Република Српска

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

13 ч

1
Посланици укинули законе и закључке

Република Српска

Посланици укинули законе и закључке

13 ч

0
Ана Тришић Бабић изабрана за вршиоца дужности предсједника Српске

Република Српска

Ана Тришић Бабић изабрана за вршиоца дужности предсједника Српске

13 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

10

36

Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке

10

36

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

10

32

Селена Гомез се огласила због Хејли, чини се да су милијардерке поново ''у рату''

10

25

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner