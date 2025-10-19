Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак

Извор:
АТВ
19.10.2025
08:51
Коментари:0
Република Српска је потпуно стабилна и економски и политички, упркос сталним нападима на њен уставни поредак, нагласио је предјседник Републике Српске Милорад Додик.
''Иза ових напада стајале су неке декадентне снаге окупљене око народа Сарајева и дела међународне заједнице. Сада се ситуација потпуно мења у нашу корист и ми смо прилагодили наш политички приступ како бисмо у будућности ојачали позицију Републике Српске“, рекао је Додик на друштвеној мрежи ''Икс“.
У свом осврту на протеклу недељу, Додик је подсетио да је у Бањалуци одржан састанак СНСД-а и ХДЗ-а, на којем је потврђена даља сарадња ове две странке у одбрани уставних права конститутивних народа у БиХ.
