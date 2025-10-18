Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

Извор:
Посланици Народне скупштине усвојили су на 27. посебној сједници по хитном поступку Закон о престанку важења закона.
За Закон о престанку важења закона по хитном поступку гласало је 48 посланика.
Република Српска
Посланици укинули законе и закључке
Овим законом престају да важе: Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти ("Службени гласник Републике Српске", број 16/23), Закон о непримјењивању Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине ("Службени гласник Републике Српске", број 60/23), Изборни закон Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 61/24), Закон о непримјењивању Закона и забрани дјеловања вануставних институција БиХ ("Службени гласник Републике Српске", број 19/25), Закон о допуни Кривичног законика Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 19/25) и Закон о високом судском и тужилачком савјету Републике Српске Републике Српске", број 19/25).
Посланици су изгласали и стављање ван снаге закључака усвојених прошле године.
За стављање ван снаге закључака усвојених 25. децембра 2024. године гласало је 48 посланика.
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума противправним дјеловањем високих представника у БиХ, антидејтонским дјеловањем Уставног суда БиХ, Суда и Тужилаштва БиХ.
2. Народна скупштина Републике Српске остаје привржена поштовању територије и подијељеног суверенитета између ентитета и БиХ, дефинисаног Општим оквирним споразумом за мир у БиХ (даље: Дејтонски мировни споразум), нарочито Анексом II.
3. Народна скупштина Републике Српске констатује да су у БиХ тешко нарушени правни систем и правна сигурност свих грађана Републике Српске и БиХ с обзиром на доношење незаконитих одлука од стране свих досадашњих високих представника, али и Кристијана Шмита који није изабран за високог представника у складу са Анексом X Дејтонског мировног споразума. Народна скупштина Републике Српске подсјећа да високи представници немају мандат да врше уставотворну и законодавну власт наметајући сопствена и персонална рјешења као општеобавезујућа.
4. Народна скупштина Републике Српске констатује да правни систем Европске уније не прихвата могућност да неизабрани странац доноси законе умјесто демократски изабраних институција, те захтијева од именованих и изабраних представника Републике Српске из српског конститутивног народа у заједничким институцијама, да обуставе одлучивање из домена европских интеграција све док се не успоставе услови да се процес европских интеграције одвија у складу са постулатима демократије и владавине права.
5. Народна скупштина Републике Српске захтијева да се пониште акти који су проистекли из неуставних радњи страног појединца, који по уставу није ни овлаштени предлагач закона нити законодавац,, те да се отклоне девијације које су проистекле из таквог неуставног дјеловања како би се кретање ка Европској унији неометано наставило.
6. Народна скупштина Републике Српске констатује да су институције правосуђа на нивоу БиХ, Суд БиХ, Тужилаштво БиХ и Високи судски и тужилачки савјет неуставне категорије, које је наметнуо високи представник доношењем незаконитих одлука, супротно Уставу БиХ, владавини права и свим демократским начелима.
7. Народна скупштина Републике Српске констатује да неуставни Тужилаштво БиХ и Суд БиХ воде политички монтиран процес против представника Републике Српске, а који се заснива на незаконито наметнутим одлукама Кристијана Шмита а из разлога јер су представници Републике Српске поступали искључиво у складу са уставним и законским овлашћенима и обавезама у оквиру законодавног поступка чији је носилац Народна скупштина Републике Српске, те у складу са тим захтијева од истих да одмах обуставе овај политички монтиран процес.
8. Народна скупштина Републике Српске упозорава да европски правни стандарди забрањују вођење нехуманих и деградирајућих судских поступака против лица у стању здравствене угрожености што Суд БиХ управо чини и удаљава БиХ од европског пута. Народна скупштина Републике Српске сматра предсједник Републике Српске и директор Службеног гласника Републике Српске не треба да се одазивају на позиве Суда БиХ, док предсједник Републике не буде здравствено способан да учествује у поступку.
9. Народна скупштина Републике Српске захтијева од именованих и изабраних представника Републике Српске из српског конститутивног народа у заједничким институцијама БиХ да обуставе одлучивање на нивоу БиХ, осим у случају одлучивања по којем се врши пренос надлежности са Републике Српске на ниво заједничких институција или се на други начин угрожава позиција Републике Српске, све док Европска унија не обезбиједи нормалне и правичне услове и стандарде суђења у БиХ, а који не постоје због противуставног и противзаконитог доношења одлука од стране неизабраног појединца, чији се боравак у БиХ не може више оправдати ни на који начин.
10. Народна скупштина Републике Српске осуђује мијешање Тужилаштва БиХ у рад Народне скупштине Републике Српске, која по Уставу Републике Српске врши уставотворну и законодавну власт и чије одлуке може преиспитивати само Уставни суд Републике Српске. Народна скупштина Републике Српске констатује да је последњим спорним дјеловањем Тужилаштва БиХ повријеђено правно начело подјеле власти, што представља атак на уставно устројство БиХ и крајњи покушај застрашивања народних посланика чије су одлуке суверене и заштићене имунитетом.
11. Народна скупштина Републике Српске констатује да злоупотреба Тужилаштва БиХ и покушај мијешања у рад највишег представничког тијела Републике Српске морају бити персонализовани и процесуирани. У противном, Народна скупштина Републике Српске ће, у циљу заштите Општег оквирног споразума за мир у БиХ и уставног поретка Републике Српске, бити принуђена да предузме посебне мјере које ће бити у служби заштите Дејтонског споразума.
12. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да у најкраћем року изради и упути у процедуру приједлог допуна Кривичног законика Републике Српске којим ће бити инкриминисано непоштовање и неизвршавање одлука институција и органа Републике Српске.
13. Ови закључци ступају на снагу даном доношења.
