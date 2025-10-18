Logo

Цвијановић: Ако у Америци поништавају штетне посљедице Бајденове ере, зашто ми то не бисмо могли у БиХ?

18.10.2025

Ако у Америци поништавају штетне посљедице Бајденове ере, зашто ми то не бисмо могли у БиХ? Ако су поступци те администрације били лоши за амерички народ, зашто да не кажемо да су били лоши и за српски народ, написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на друштвеној мрежи Икс.

- Били су лоши и штетни и зато смо доносили мјере да се томе одупремо и таквим мјерама и њиховој марионети Kристијану Шмиту, којег је нажалост подржавала и ЕУ. Очито да неће сви у БиХ да се одрекну Бајдена, али ми у Републици Српској то хоћемо. Због штете коју су нам нанијели надали смо се и радовали Трамповој побједи. И радили оно што смо ми могли да јој допринесемо преко америчко- српске заједнице. Имамо право да вјерујемо да ће ствари бити боље јер је Доналд Трамп предсједник Америке - написала је Цвијановић.

Како је навела, имамо прилику да покажемо да је Република Српска кредибилан партнер. Никада каже нисмо радили нешто на штету других у БиХ, али други су нама правили огромну штету.

- Народна скупштина Републике Српске ће повући ове законе, а посланици скупштинске већине ће знати објаснити нашем народу зашто то радимо. Доносили смо их као реакцију на Kристијана Шмита и злоупотребу институција, повлачимо их као испружену руку за отклањање злоупотреба и озбиљних девијација. Народна скупштина Републике Српске има снагу да покаже спремност за нови договор - написала је Цвијановић.

Kо ће ту руку прихватити, а ко одбити, не зависи од нас. Од нас зависи само то да више никад не дозволимо неправду и подривање наших уставних права. И у томе ће Народна скупштина Републике Српске и даље имати кључну улогу, истакла је Цвијановић.

Жељка Цвијановић

Џо Бајден

