Цвијановић: Ако у Америци поништавају штетне посљедице Бајденове ере, зашто ми то не бисмо могли у БиХ?

Извор:
АТВ
18.10.2025
20:26
Коментари:0
Ако у Америци поништавају штетне посљедице Бајденове ере, зашто ми то не бисмо могли у БиХ? Ако су поступци те администрације били лоши за амерички народ, зашто да не кажемо да су били лоши и за српски народ, написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на друштвеној мрежи Икс.
- Били су лоши и штетни и зато смо доносили мјере да се томе одупремо и таквим мјерама и њиховој марионети Kристијану Шмиту, којег је нажалост подржавала и ЕУ. Очито да неће сви у БиХ да се одрекну Бајдена, али ми у Републици Српској то хоћемо. Због штете коју су нам нанијели надали смо се и радовали Трамповој побједи. И радили оно што смо ми могли да јој допринесемо преко америчко- српске заједнице. Имамо право да вјерујемо да ће ствари бити боље јер је Доналд Трамп предсједник Америке - написала је Цвијановић.
Како је навела, имамо прилику да покажемо да је Република Српска кредибилан партнер. Никада каже нисмо радили нешто на штету других у БиХ, али други су нама правили огромну штету.
- Народна скупштина Републике Српске ће повући ове законе, а посланици скупштинске већине ће знати објаснити нашем народу зашто то радимо. Доносили смо их као реакцију на Kристијана Шмита и злоупотребу институција, повлачимо их као испружену руку за отклањање злоупотреба и озбиљних девијација. Народна скупштина Републике Српске има снагу да покаже спремност за нови договор - написала је Цвијановић.
Kо ће ту руку прихватити, а ко одбити, не зависи од нас. Од нас зависи само то да више никад не дозволимо неправду и подривање наших уставних права. И у томе ће Народна скупштина Републике Српске и даље имати кључну улогу, истакла је Цвијановић.
If the United States can reverse the harmful consequences of the Biden era, why shouldn’t we be able to do the same in Bosnia and Herzegovina?— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 18, 2025
If the policies of that administration were damaging to the American people, we should not hesitate to say that they were equally harmful…
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму