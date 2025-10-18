Logo

Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић

18.10.2025

19:08

Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић
Фото: Youtube / Printscreen

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој се разматра одлука о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске је у току, а расправу међу посланицима изазвала је њена биографија.

Током данашње расправе, али и претходних дана када се њено име нашло у центру политичких збивања, прво као могућег главног преговарача БиХ са ЕУ, а потом и као приједлог кандидата за в.д. предсједника Републике Српске изнијети су бројни познати и мање познати детаљи из њене биографије.

Ко је Ана Тришић Бабић?

Ана Тришић Бабић рођена је и школовала се у Бањалуци. Завршила је Гимназију и Правни факултет 1991. године. Дипломирала је међународне односе, а у спољну политику БиХ укључила се почетком 2000-их, откада је важна политичка фигура у БиХ и неизоставан дио креирања и спровођење политика Републике Српске у погледу сарадње и европских интеграција.

Од 2001. године радила је у Министарству спољних послова БиХ, а од 2007. до 2015. обављала је дужност замјенице министра спољних послова БиХ. У том периоду, у складу са одлукама органа Републике Српске учествовала је у преговорима о јачању регионалне и сарадње БиХ са НАТО савезом.

ana trisic babic

Република Српска

Ана Тришић Бабић предложена за вршиоца дужности предсједника

Ана Тришић Бабић је током рата била уредник бањалучког БиГ радија. Од 1995. до 1996. радила је као новинар, дописник РФЕ. Након рата у БиХ, кроз ангажман у ОХР-у и УСАИД-у, била је руководилац различитих пројеката, од којих се посебно истичу они са јасним циљем јачања медијских слобода и појединачној помоћи медијима у Републици Српској.

Дуже од 15 година је једна од најближих сарадника Милорада Додика, и као предсједника Републике Српске и као члана Предсједништва БиХ. Учествовала је у готово свим политичким процесима у којима се бранио интерес Републике Српске. И кроз ангажман у комисијама о сарадњи са НАТО -ом, као и у преговорима са ЕУ, Ана Тришић Бабић је снажно заговарала јасну видљивост Републике Српске у тим процесима.

Тришић Бабић говори неколико језика – енглески, њемачки, француски и руски, а има бројне контакте у међународним организацијама, што омогућава да се чује глас званичне политике Српске.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Ана Тришић Бабић провјерен кадар одан Српској

Тришић Бабић имала је и значајну улогу и у испуњавању услова за Споразум о стабилизацији и придруживању, којим је БиХ закорачила ка Европској унији. Заједно са тадашњим српским чланом Предсједништва БиХ Милорадом Додиком одиграла је важну улогу у преименовању Комисије за придруживање у Комисију за сарадњу са НАТО-ом.

Ана Тришић Бабић удата је и мајка је два сина. Мало познат детаљ је да је и прије двије године побиједила карцином, након чега се активно укључила у броје кампање подршке обољелим од ове болести.

