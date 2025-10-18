Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић

18.10.2025
19:08
Коментари:0
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој се разматра одлука о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске је у току, а расправу међу посланицима изазвала је њена биографија.
Током данашње расправе, али и претходних дана када се њено име нашло у центру политичких збивања, прво као могућег главног преговарача БиХ са ЕУ, а потом и као приједлог кандидата за в.д. предсједника Републике Српске изнијети су бројни познати и мање познати детаљи из њене биографије.
Ана Тришић Бабић рођена је и школовала се у Бањалуци. Завршила је Гимназију и Правни факултет 1991. године. Дипломирала је међународне односе, а у спољну политику БиХ укључила се почетком 2000-их, откада је важна политичка фигура у БиХ и неизоставан дио креирања и спровођење политика Републике Српске у погледу сарадње и европских интеграција.
Од 2001. године радила је у Министарству спољних послова БиХ, а од 2007. до 2015. обављала је дужност замјенице министра спољних послова БиХ. У том периоду, у складу са одлукама органа Републике Српске учествовала је у преговорима о јачању регионалне и сарадње БиХ са НАТО савезом.
Ана Тришић Бабић је током рата била уредник бањалучког БиГ радија. Од 1995. до 1996. радила је као новинар, дописник РФЕ. Након рата у БиХ, кроз ангажман у ОХР-у и УСАИД-у, била је руководилац различитих пројеката, од којих се посебно истичу они са јасним циљем јачања медијских слобода и појединачној помоћи медијима у Републици Српској.
Дуже од 15 година је једна од најближих сарадника Милорада Додика, и као предсједника Републике Српске и као члана Предсједништва БиХ. Учествовала је у готово свим политичким процесима у којима се бранио интерес Републике Српске. И кроз ангажман у комисијама о сарадњи са НАТО -ом, као и у преговорима са ЕУ, Ана Тришић Бабић је снажно заговарала јасну видљивост Републике Српске у тим процесима.
Тришић Бабић говори неколико језика – енглески, њемачки, француски и руски, а има бројне контакте у међународним организацијама, што омогућава да се чује глас званичне политике Српске.
Тришић Бабић имала је и значајну улогу и у испуњавању услова за Споразум о стабилизацији и придруживању, којим је БиХ закорачила ка Европској унији. Заједно са тадашњим српским чланом Предсједништва БиХ Милорадом Додиком одиграла је важну улогу у преименовању Комисије за придруживање у Комисију за сарадњу са НАТО-ом.
Ана Тришић Бабић удата је и мајка је два сина. Мало познат детаљ је да је и прије двије године побиједила карцином, након чега се активно укључила у броје кампање подршке обољелим од ове болести.
