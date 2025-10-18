Ковачевић: Ана Тришић Бабић провјерен кадар одан Српској

Извор:
Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић истакао је да је Народна скупштина Републике Српске увијек прихватала добре приједлоге, те да се нада да ће тако бити и данас.
Поводом најаве да ће Ана Тришић Бабић бити предложена за вршиоца дужности предсједника Републике Српске на данашњој посебној сједници Народне скупштине, Ковачевић је истакао да је она дио најужег тима предсједника Републике Српске Милорада Додика.
Ковачевић је подсјетио да је крајем деведесетих година, када се Српска отварала према свијету и показала онима који су жељели да је не буде да је способна да постоји и да је кредибилан партнер и да је не треба угњетавати, Тришићева била савјетник за међународне односе предсједника Владе Српске.
"Увијек је била на најзначајнијим мјестима на којим су се доносиле најзначајније одлуке за судбину Српска и њене грађане. Она је била први човјек дипломатије Републике Српске, неко ко је највише водио процес европских интеграција Српске и БиХ, провјерен, одан кадар Српској. Очекујем да ће Народна скупштина прихватити све добре приједлоге, а Ана Тришић Бабић је добар приједлог. Република Српска задржава институционалну стабилност", рекао је Ковачевић за РТРС.
Ковачевић је подсјетио да Тришић Бабић има богату политичку каријеру, говори неколико језика, те има и бројне контакте у међународним организацијама.
Појашњавајући зашто није усвојен приједлог да ту функцију обавља /српски члан Предсједништва БиХ/ Жељка Цвијановић, истакао да је Цвијановићева увијек била први сарадник предсједника Републике Српске Милорада Додика и да то грађани Српске знају, као и да све процесе води у потпуној координацији са Додиком.
"Сви ми који смо дио тим Милорада Додика смо стварно добар тим и да нема међусобног повјерења између нас и на првом мјесту међусобног повјерења између Милорада Додика и Жељке Цвијановић, било би веома тешко доћи до резултата које Српска постиже", рекао је Ковачевић за РТРС.
Ковачевић је додао да је Цвијановићева била први приједлог, али да су добили јасно увјерење да би то могло угрозити њен мандат у Предсједништву БиХ који је изузетно значајан.
Цвијановићева, како је нагласио, на најбољи могући начин ради посао српског члана Предсједништва и јако добро штити интересе грађана Српске на нивоу БиХ.
"Грађани Републике Српске су је за то изабрали. Ми то нисмо жељели ни на који начин да угрозимо", појаснио је Ковачевић.
Подсјећа да је предсједник Републике Милорад Додик био изложен највећем броју напада од свих функционера у Српској и државника у Европи, о чему најбоље говори податак да се на сједници Савјета безбједности УН више од 100 пута спомене име Милорада Додика из једне мале, али поносне Републике Српске.
Ковачевић сматра да Српска захваљујући Додику почиње да корача у бољу будућност као побједник, да је заштитила своју имовину као главну мету свих напада, задржава институционалну стабилност и иде у нове изазове.
