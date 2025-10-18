Logo

Утврђен дневни ред посебне сједнице, ово је пред посланицима

Извор:

АТВ

18.10.2025

11:14

Коментари:

0
Утврђен дневни ред посебне сједнице, ово је пред посланицима
Фото: ATV

Колегијум Народне скупштине Републике Српске утврдио је коначан Приједлог дневног реда 27. посебне сједнице.

Пред посланицима ће се осим одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Републике Српске наћи и приједлог закона о престанку важења закона по хитном поступку, али и стављање ван снаге закључака усвојених прошле године.

Када је ријеч приједлог закона о престанку важења закона, ријеч је о нечему што је предсједник Српске Милорад Додик најавио јуче на конференцији за медије.

Ријеч је о законима који су раније доношени, а уставни судови на нивоу Републике Српске или БиХ су те законе суспендовали или ставили ван снаге.

"Желимо да формално створимо услове како би Влада поново могла да разматра те законе и да нам понуде рјешења која ће бити у складу са позитивним правним прописима. Водимо одговорну политику. Покушавамо да нађемо саговорнике на западу који имају уши и желе да чују шта Српска говори", рекао је Додик.

Дневни ред:

1. Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Републике Српске;

2. Приједлог закона о престанку важења закона, по хитном поступку;

3. Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључака у вези са Информацијом о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума, број: 02/1-021-1564/24 од 25. децембра 2024. године.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

NSRS

kolegijum

sjednica

dnevni red

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије посебне сједнице НСРС

Република Српска

Двије посебне сједнице НСРС

4 ч

0
Тришић Бабић ће обављати послове предсједника

Република Српска

Тришић Бабић ће обављати послове предсједника

14 ч

6
Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

Република Српска

Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

18 ч

0
Скупштински колегијум о датуму посебне сједнице НСРС

Република Српска

Скупштински колегијум о датуму посебне сједнице НСРС

1 д

0

Више из рубрике

Додик: Могуће је да пријевремени избори уопште не буду одржани

Република Српска

Додик: Могуће је да пријевремени избори уопште не буду одржани

3 ч

4
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Састанак Путина и Трапма у Мађарској сјајна вијест

3 ч

0
Додик: О мом политичком крају одлучује народ, а не инквизиција из Сарајева

Република Српска

Додик: О мом политичком крају одлучује народ, а не инквизиција из Сарајева

4 ч

0
Двије посебне сједнице НСРС

Република Српска

Двије посебне сједнице НСРС

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

12

33

НСРС добила новог посланика

12

29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

12

24

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

12

22

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner