Утврђен дневни ред посебне сједнице, ово је пред посланицима

Колегијум Народне скупштине Републике Српске утврдио је коначан Приједлог дневног реда 27. посебне сједнице.
Пред посланицима ће се осим одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Републике Српске наћи и приједлог закона о престанку важења закона по хитном поступку, али и стављање ван снаге закључака усвојених прошле године.
Када је ријеч приједлог закона о престанку важења закона, ријеч је о нечему што је предсједник Српске Милорад Додик најавио јуче на конференцији за медије.
Ријеч је о законима који су раније доношени, а уставни судови на нивоу Републике Српске или БиХ су те законе суспендовали или ставили ван снаге.
"Желимо да формално створимо услове како би Влада поново могла да разматра те законе и да нам понуде рјешења која ће бити у складу са позитивним правним прописима. Водимо одговорну политику. Покушавамо да нађемо саговорнике на западу који имају уши и желе да чују шта Српска говори", рекао је Додик.
Дневни ред:
1. Приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Републике Српске;
2. Приједлог закона о престанку важења закона, по хитном поступку;
3. Приједлог закључка о стављању ван снаге Закључака у вези са Информацијом о урушавању правног поретка у БиХ кршењем Дејтонског мировног споразума, број: 02/1-021-1564/24 од 25. децембра 2024. године.
