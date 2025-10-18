Logo

Двије посебне сједнице НСРС

Извор:

АТВ

18.10.2025

07:57

Фото: ATV

У Бањалуци ће данас бити одржане двије посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске.

На првој ће се наћи приједлог одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Српске, а на другој стављање ван снаге одређених закона које су оспорили уставни судови Републике Српске и БиХ.

Према сазнањима АТВ-а, за ту позицију биће предложена Ана Тришић Бабић.

Сједница је заказана за 10:30.

