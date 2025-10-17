Додик изјавио саучешће поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровице

Извор:
АТВ
17.10.2025
20:21
Коментари:0
Предсједник Републике Српска Милорад Додик упутио је саучешће предсједнику Србије Александру Вучићу поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровицце у којој су три особе погинуле, а више десетина повријеђено.
"Дубоко ме је потресла вијест о тешкој саобраћајној несрећи на путу од Сремске Митровице ка селу Јарак. Предсједнику Србије Александру Вучићу, градоначелнику Сремске Митровице Браниславу Недимовићу и породицама страдалих путника упућујем искрено саучешће, наше мисли су са њима", навео је Додик на свом ''Икс'' налогу.
Република Српска
Додик коментарисао уклањање санкција
Предсједник Српске је повријеђеним путницима пожелио брз и успјешан опоравак.
Дубоко ме је потресла вијест о тешкој саобраћајној несрећи на путу од Сремске Митровице ка селу Јарак.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 17, 2025
Предсједнику Србије Александру Вучићу @avucic , градоначелнику Сремске Митровице Браниславу Недимовићу и породицама страдалих путника упућујем искрено саучешће, наше мисли су…
Троје људи је погинуло, а око 80 је повријеђено када је аутобус који је превозио раднике фирме "Хеалткера" слетио са пута између Сремске Митровице и Јарка.
Република Српска
Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи
На лицу мјеста погинуле су двије особе, а једна је подлегла повредама у митровачкој болници. Хоспитализовано је 35 повријеђених.
Тешка саобраћајна несрећа се догодила данас око 14.45 часова.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
21
31
21
28
21
19
21
18
21
15
Тренутно на програму