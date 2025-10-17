Logo

Додик изјавио саучешће поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровице

Извор:

АТВ

17.10.2025

20:21

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српска Милорад Додик упутио је саучешће предсједнику Србије Александру Вучићу поводом тешке саобраћајне несреће код Сремске Митровицце у којој су три особе погинуле, а више десетина повријеђено.

"Дубоко ме је потресла вијест о тешкој саобраћајној несрећи на путу од Сремске Митровице ка селу Јарак. Предсједнику Србије Александру Вучићу, градоначелнику Сремске Митровице Браниславу Недимовићу и породицама страдалих путника упућујем искрено саучешће, наше мисли су са њима", навео је Додик на свом ''Икс'' налогу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик коментарисао уклањање санкција

Предсједник Српске је повријеђеним путницима пожелио брз и успјешан опоравак.

Троје људи је погинуло, а око 80 је повријеђено када је аутобус који је превозио раднике фирме "Хеалткера" слетио са пута између Сремске Митровице и Јарка.

НСРС-илустрација-2025

Република Српска

Још једна посебна сједница НСРС: Биће заказана у току ноћи

На лицу мјеста погинуле су двије особе, а једна је подлегла повредама у митровачкој болници. Хоспитализовано је 35 повријеђених.

Тешка саобраћајна несрећа се догодила данас око 14.45 часова.

