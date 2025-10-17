Лото резултати: Који бројеви су извучени у 82. колу?

Извор:
АТВ
17.10.2025
20:10
Коментари:0
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 82. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.500.000 КМ није извучена.
Лото резултати извлачења 82. кола које је одржано 17. октобра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 39, 4, 15, 20, 38, 16, 33.
Добитна комбинација гласи: 4, 15, 16, 20, 33, 38, 39.
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.700.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 7, 29, 16, 36, 18, 11, 31.
Добитна комбинација гласи: 7, 11, 16, 18, 29, 31, 36.
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер игра у 82. колу се играла за 800.000 КМ.
Џокер комбинација гласила је: 8 4 4 2 8 9
Џокер за ово коло није извучен.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
31
21
28
21
19
21
18
21
15
Тренутно на програму