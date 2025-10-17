Logo

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 82. колу?

Извор:

АТВ

17.10.2025

20:10

Коментари:

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 82. колу?

Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 82. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.500.000 КМ није извучена.

Лото резултати извлачења 82. кола које је одржано 17. октобра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 39, 4, 15, 20, 38, 16, 33.

Добитна комбинација гласи: 4, 15, 16, 20, 33, 38, 39.

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.700.000 КМ, извучени су сљедећи лото бројеви: 7, 29, 16, 36, 18, 11, 31.

Добитна комбинација гласи: 7, 11, 16, 18, 29, 31, 36.

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 82. колу се играла за 800.000 КМ.

Џокер комбинација гласила је: 8 4 4 2 8 9

Џокер за ово коло није извучен.

Подијели:

Тагови:

Лото

Лутрија Републике Српске

лото резултати

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Све више сиромаштва, све мање емпатије: Како се грађани Српске боре са овим проблемом?

Друштво

Све више сиромаштва, све мање емпатије: Како се грађани Српске боре са овим проблемом?

1 ч

0
Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

Друштво

Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

2 ч

0
Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

Друштво

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

2 ч

0
У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати

Друштво

У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

21

28

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

21

19

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

21

18

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

21

15

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner