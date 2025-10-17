Logo

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

Извор:

АТВ

17.10.2025

19:15

Коментари:

0
Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је
Фото: ATV

Да ли је Сакиб Махмуљин уопште на лијечењу у Турској? Питање којим се претјерано и не баве у Суду БиХ. Нису се бавили ни када је након правоснажне пресуде због ратних злочина над Србима на подручју Озрена и Возуће, одлучио тек такo да напусти БиХ, због наводних здравствених проблема који сe могу ријешити само у Турској. И од тада му се губи сваки траг, а његова локација очигледно није претјерано била у фокусу правосудних институција БиХ.

Суд БиХ нема информацију да ли је осуђени Сакиб Махмуљин завршио са лијечењем, као ни информацију да ли је уопште на лијечењу у Републици Турској.

mahmuljin1

БиХ

Суд БиХ: Ни ми не знамо да ли је Махмуљин уопште на лијечењу у Турској

Али су зато знали сваки корак предсједника Републике Српске Милорада Додика када је био на операцији у Београду, док се против њега водио судски поступак. И не само то, сву документацију морао је да достави и докаже да је оперисан, и да се и поред препорученог одмора, појави пред судом. Поређење ова два случаја нам показује да је суђење предсједнику Додику имало политичку позадину и да је Махмуљину свјесно дозвољен бијег, сматрају правници.

''Све што се веже за слуачај Махмуљин је обавијено велом тајне и једним велом сумње у рад Суда и Тужилаштва БиХ...'', рекао је Милан Петковић, адвокат.

Сва ова ситуација нам говори да Суд БиХ има двоструке аршине према Србима у односу на друге народе у БиХ, кажу у организацијама проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата. Због тога је велико неповјерење у рад правосудних институција на нивоу БиХ.

Дамир Сакић-15102025

Република Српска

Сакић за АТВ: Уставни суд БиХ ријетко одређује привремену мјеру

Случај Сакиба Махмуљина показао је да су Тужилаштво и Суд БиХ, како је навела, заправо спрега увезаних неправника, сматра предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.

''Суд БиХ је велика рак рана БиХ. То је скуп правника који се баве са свим и свачим, економијом, саобраћајем, овим и оним, само се не баве правом и оним с чим би требали, као да су тражили рупе у праву, све раде наопако, нико с њима не може бити задовољан'', рекла је Божица Живковић Рајилић, предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске.

mahmuljin1

Република Српска

Умјесто иза решетака, Махмуљин већ три године живи безбрижно у свијету

Црвена потјерница за Махмуљином, подсјетимо, расписана је 29. новембра 2022. године, након што се он није јавио на издржавање затворске казне од 8 година, и то због наводног лијечења у Турској. Он је Суду БиХ требало да приступи 23. новембра 2022. како би преузео упутни акт за ступање на издржавање казне. Но међутим, побјегао је наводно у Турску и од тада му се губи сваки траг.

Подијели:

Тагови:

Суд БиХ

Сакиб Махмуљин

Turska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нуждић: Празна прича да ће Махмуљин одговарати за злочине над Србима

БиХ

Нуждић: Празна прича да ће Махмуљин одговарати за злочине над Србима

1 год

0
Турска тврди да Махмуљин још није лоциран

БиХ

Турска тврди да Махмуљин још није лоциран

1 год

0

Република Српска

Граорац: Доведите Махмуљина са "љетовања" у Турској

1 год

0

Република Српска

Граорац: Одмах ухапсити Сакиба Махмуљина

1 год

0

Више из рубрике

У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати

Друштво

У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати

1 ч

0
Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Друштво

Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

3 ч

0
Marke Konvertibilna marka Novac

Друштво

Крећу преговори о најнижој плати: Хоће ли бити повећана?

3 ч

0
Умро Љубомир Обрадовић, генерал Војске Републике Српске

Друштво

Умро Љубомир Обрадовић, генерал Војске Републике Српске

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

15

Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

19

10

Јединство више него потребно: Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

18

57

Централне вијести, 17.10.2025.

18

54

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

18

46

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner