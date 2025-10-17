Двоструки аршини према Србима од стране Суда БиХ: Махмуљин шета на слободи, не знају ни гдје је

Извор:
Да ли је Сакиб Махмуљин уопште на лијечењу у Турској? Питање којим се претјерано и не баве у Суду БиХ. Нису се бавили ни када је након правоснажне пресуде због ратних злочина над Србима на подручју Озрена и Возуће, одлучио тек такo да напусти БиХ, због наводних здравствених проблема који сe могу ријешити само у Турској. И од тада му се губи сваки траг, а његова локација очигледно није претјерано била у фокусу правосудних институција БиХ.
Суд БиХ нема информацију да ли је осуђени Сакиб Махмуљин завршио са лијечењем, као ни информацију да ли је уопште на лијечењу у Републици Турској.
Али су зато знали сваки корак предсједника Републике Српске Милорада Додика када је био на операцији у Београду, док се против њега водио судски поступак. И не само то, сву документацију морао је да достави и докаже да је оперисан, и да се и поред препорученог одмора, појави пред судом. Поређење ова два случаја нам показује да је суђење предсједнику Додику имало политичку позадину и да је Махмуљину свјесно дозвољен бијег, сматрају правници.
''Све што се веже за слуачај Махмуљин је обавијено велом тајне и једним велом сумње у рад Суда и Тужилаштва БиХ...'', рекао је Милан Петковић, адвокат.
Сва ова ситуација нам говори да Суд БиХ има двоструке аршине према Србима у односу на друге народе у БиХ, кажу у организацијама проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата. Због тога је велико неповјерење у рад правосудних институција на нивоу БиХ.
Случај Сакиба Махмуљина показао је да су Тужилаштво и Суд БиХ, како је навела, заправо спрега увезаних неправника, сматра предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.
''Суд БиХ је велика рак рана БиХ. То је скуп правника који се баве са свим и свачим, економијом, саобраћајем, овим и оним, само се не баве правом и оним с чим би требали, као да су тражили рупе у праву, све раде наопако, нико с њима не може бити задовољан'', рекла је Божица Живковић Рајилић, предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске.
Црвена потјерница за Махмуљином, подсјетимо, расписана је 29. новембра 2022. године, након што се он није јавио на издржавање затворске казне од 8 година, и то због наводног лијечења у Турској. Он је Суду БиХ требало да приступи 23. новембра 2022. како би преузео упутни акт за ступање на издржавање казне. Но међутим, побјегао је наводно у Турску и од тада му се губи сваки траг.
