Умро Љубомир Обрадовић, генерал Војске Републике Српске

17.10.2025

15:44

Умро Љубомир Обрадовић, генерал Војске Републике Српске
Фото: Wikipedia.org

Генерал Војске Републике Српске Љубомир Љубо Обрадовић преминуо је у 75. години у Београду 15. октобра, након дуге и тешке болести, саопштено је из Борачке организације Дервента.

Комеморација је заказана за суботу, 18. октобра у 11 часова у Центру за културу у Дервенти, а сахрана је истог дана на Српском православном гробљу у Дервенти. Опијело почиње у 14 часова у Старој цркви у Дервенти.

авион-маховљани

Друштво

Борбени авион друмом стигао из Лакташа у Бањалуку

Генерал Обрадовић рођен је 30. јануара 1950. године, у Вишеграду, а током дуге и богате војничке каријере обављао је више одговорних дужности у ЈНА и ВРС. Између осталог, у три наврата је са позиције начелника штаба, као вршилац дужности, био командант 327/27. бригаде Војске Српске, те начелник Одјељења за оперативне послове Управе за оперативонаставне послове Главног штаба Војске Српске.

16.Крајишка-14092025

Република Српска

34 године од оснивања 16. крајишке моторизоване бригаде

Након основне школе и гимназије у родном мјесту, завршио је Војну академију копнене војске, смјер пјешадија 1972. године у Београду и Сарајеву. Командно-штабну школу тактике копнене војске завршио је у Београду 1988. године, а школу националне одбране у Београду 1997. године.

Носилац је неколико ордена и добитник награда, међу којима је и Орден Карађорђеве звијезде. Пензионисан је у чину генерал-мајора, преноси РТРС.

Војска Републике Српске

general

preminuo

