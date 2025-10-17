Умро Љубомир Обрадовић, генерал Војске Републике Српске

17.10.2025
15:44
Коментари:0
Генерал Војске Републике Српске Љубомир Љубо Обрадовић преминуо је у 75. години у Београду 15. октобра, након дуге и тешке болести, саопштено је из Борачке организације Дервента.
Комеморација је заказана за суботу, 18. октобра у 11 часова у Центру за културу у Дервенти, а сахрана је истог дана на Српском православном гробљу у Дервенти. Опијело почиње у 14 часова у Старој цркви у Дервенти.
Генерал Обрадовић рођен је 30. јануара 1950. године, у Вишеграду, а током дуге и богате војничке каријере обављао је више одговорних дужности у ЈНА и ВРС. Између осталог, у три наврата је са позиције начелника штаба, као вршилац дужности, био командант 327/27. бригаде Војске Српске, те начелник Одјељења за оперативне послове Управе за оперативонаставне послове Главног штаба Војске Српске.
Након основне школе и гимназије у родном мјесту, завршио је Војну академију копнене војске, смјер пјешадија 1972. године у Београду и Сарајеву. Командно-штабну школу тактике копнене војске завршио је у Београду 1988. године, а школу националне одбране у Београду 1997. године.
Носилац је неколико ордена и добитник награда, међу којима је и Орден Карађорђеве звијезде. Пензионисан је у чину генерал-мајора, преноси РТРС.
