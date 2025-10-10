Борбени авион друмом стигао из Лакташа у Бањалуку

Извор:
Независне
10.10.2025
07:53
Коментари:2
Становници Лакташа и Бањалуке, али и они који су ноћас, са четвртка на петак, пролазили кроз те градове, могли су да свједоче необичном призору – транспорту борбеног авиона друмом са аеродрома у Маховљанима у музеј у касарни "Козара".
Наиме, музеј некадашње Војске Републике Српске (ВРС), у ком су, у касарни "Козара" у Бањалуци, изложени експонати оружја које је ВРС користила у протеклом рату, сада је богатији за још један експонат.
У питању је, како сазнају "Независне новине", јуришни авион југословенске производње Ј22 орао, који је расходован и годинама је "лежао" на аеродрому у Маховљанима код Лакташа, а у ноћи између 9. и 10. октобра је превезен у касарну "Козара", у Музеј Трећег пјешадијског (Република Српска) пука Оружаних снага БиХ.
У питању је један од петнаестак авиона, који су припадали ВРС, а који стоје на бањалучком аеродрому Маховљани.
Како је раније за "Независне новине" речено у Министарству одбране БиХ, ти авиони су проглашени за вишак, и нико нема намјеру да их ставља у функцију.
