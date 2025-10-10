Опрез: Коловози мјестимично мокри, учестали одрони

Извор:
СРНА
10.10.2025
07:46
Коментари:0
У источним и западним крајевима Републике Српске коловози су мокри или влажни, а у котлинама и уз ријечне токове смањена је видљивост због магле.
Учестали су одрони на дионицама Кнежево-Угар, Бањалука-Јајце у кањону Тијесно, Котор Варош-Теслић на превоју Борја, Добро Поље–Миљевина и Сарајево-Фоча, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Из АМС апелују да се вози опрезно и стрпљиво због вангабаритног терета на граничном прелазу Градишка-Куљани и прелазу Федерација БиХ/Република Српска Станић Ријека-Добој-гранични прелаз Брод.
На дионици магистралног пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи врши се сананација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
На магистралном путу Брчко-Бијељина од 7.00 до 17.00 часова изводе се радови, па се саобраћај одвија успорено са прекидима од 10 минута, а у истом периоду на мосту на граничном прелазу Рача једном саобраћајном траком.
На дионици магистралног пута Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
Хроника
Преминуо тинеџер (16) који је мотором ударио у џип посланика
Због реконструкције магистралног пута, дионица Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, измијењен је режим саобраћаја, као и на дионици магистралног пута Србац-Дервента.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.
На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина саобраћа се успорено једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.
Ради извођења бушачко-минерских радова саобраћај ће на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, на каменолому "Хан Дервента", општина Пале, бити обустављен од 12.00 до 16.00 часова, по потреби у трајању до два пута по пет до седам минута.
Друштво
У Српској рођено 25 беба
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због деминирања терена, на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде, код деминерског радилишта ТИ "Гајеви", од 8.00 до 14.50 часова долазиће до получасовних обустава саобраћаја, а возила ће се пропуштати у трајању од 10 минута.
Због санације клизишта до повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази на магистралном путу Добро Поље-Миљевина /Сијерачке стијене/.
Због одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00-15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Свијет
Први снимци снажног земљотреса на Филипинима: Могући таласи до 3 МЕТРА, стижу у наредна 2 сата
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У Федерацији БиХ радови су актуелни на дионици аутопута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима: Зеница-Добој Доња Враца-Лијешница/, Јабланица-Блидиње /Јабланица-Косне Луке/, Јабланица-Прозор /насеље Мирци/, Мостар-Читлук /на улазу у Читлук/, Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 20 до 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила носивости веће од пет тона која се преусмјеравају на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму