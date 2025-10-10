У Српској рођено 25 беба

Извор:
Извор: СРНА
У посљедња 24 часа у Републици Српској рођено је 25 беба.
У УКЦ Републике Српске у Бањалуци рођено је 12 беба. Приједор и Градишка богатији су за три нова становника, а Зворник и Добој за по два.
У Требињу, Бијељини и Фочи рођена је по једна беба.
