У Српској рођено 25 беба

СРНА

10.10.2025

07:39

У Српској рођено 25 беба
Фото: Pixabay

У посљедња 24 часа у Републици Српској рођено је 25 беба.

У УКЦ Републике Српске у Бањалуци рођено је 12 беба. Приједор и Градишка богатији су за три нова становника, а Зворник и Добој за по два.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Српска богатија за 18 беба

У Требињу, Бијељини и Фочи рођена је по једна беба.

беба

породилиште

