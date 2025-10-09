Logo

Српска богатија за 18 беба

Извор:

СРНА

09.10.2025

07:30

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 18 беба.

У Бањалуци је рођено шест беба, у Добоју четири бебе а у Приједору двије бебе.

Беба

Друштво

Најрадосније вијести: Данас у Српској рођено 27 беба

По једна беба рођена је у породилиштима у Бијељини, Источном Сарајеву, Фочи, Требињу, Зворнику и Градишци.

Подијели:

Таг:

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

Друштво

Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

1 ч

0
Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

Свијет

Постигнут договор о првој фази: Хамас за викенд пушта таоце, Израел повлачи трупе

1 ч

0
Син и полицајац, рањени у пуцњави у Горњем Вакуфу, ван животне опасности

Хроника

Син и полицајац, рањени у пуцњави у Горњем Вакуфу, ван животне опасности

1 ч

0
Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

Свијет

Трампа током говора прекинуо Рубио, донио му важну поруку руком написану

1 ч

0

Више из рубрике

Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

Друштво

Напустио Швајцарску након 40 дана и вратио се својим овцама у БиХ

1 ч

0
Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

Друштво

Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

10 ч

0
Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

Друштво

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

12 ч

0
Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

Друштво

Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

08

08

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен

08

04

Ево какво нас вријеме очекује данас

08

02

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

08

00

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner