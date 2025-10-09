Српска богатија за 18 беба

Извор:
09.10.2025
У Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 18 беба.
У Бањалуци је рођено шест беба, у Добоју четири бебе а у Приједору двије бебе.
Најрадосније вијести: Данас у Српској рођено 27 беба
По једна беба рођена је у породилиштима у Бијељини, Источном Сарајеву, Фочи, Требињу, Зворнику и Градишци.
