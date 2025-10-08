Logo

Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

Извор:

Она

08.10.2025

21:29

Коментари:

0
Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници сутра обиљежавају празник посвећен Светом Јовану Богослову, једном од највољенијих Христових ученика, апостолу који је до краја живота свједочио о вјери, истини и љубави.

Јован је рођен у рибарској породици, али му је живот био далеко од обичног. Одмалена је показивао благост, смиреност и вјеру, па није чудно што га је Исус Христос изабрао за ученика. Био је брат апостола Јакова, и према предању, Христу посебно близак.

Ученик који је остао под крстом

Када су сви други ученици побјегли у тренутку распећа, Јован је остао. Није се склонио, није се сакрио. Стајао је испод Христовог крста заједно са Богородицом, плачући и страдавајући са Њом. Исус му је тада рекао:

- Ево ти мајке, а Богородици је рекао:

- Ево ти сина.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

Од тог тренутка, Јован је живио са Њом, бринуо о Њој и служио јој све до њеног успења.

Након смрти Пресвете Богородице, Јован је отишао у Ефес, гдје је наставио да шири Христову ријеч. Прогоњен је, затваран и мучен, али никада није одустао.

На острву Патмос написао је једно од најважнијих дјела хришћанства - Јеванђеље по Јовану, као и Откровење, познато и као Апокалипса. Управо кроз та дела пренео је оно што је најдубље осјећао - љубав према Богу и вјеру у вјечни живот.

Апостол љубави

Кажу да је имао љубав већу од свих других апостола. На Тајној вечери био је онај који је положио главу на Христове груди и питао:

- Господе, ко ће те издати?

У свему што је радио показивао је смирење, благост и чисту вјеру. Говорио је:

Халид Бешлић

Сцена

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

- Бог је љубав, и ко остаје у љубави, у Богу остаје.

Чудо код његовог гроба

Према предању, Свети Јован је доживио дубоку старост. Када му је било више од сто година, напустио је Ефес са седам ученика и замолио их да ископају гроб у облику крста. Сишао је у њега жив, а када су касније отворили гроб, његово тијело није било тамо.

На дан његовог празника, сваке године из тог мјеста се подиже прашина за коју се вјерује да има исцелитељску моћ.

Дан љубави и смирења

Црква Светог Јована Богослова обиљежава празник њему два пута годишње, 9. октобра, када се обиљежава његов спомен, и 21. маја, када се слави чудо које се појавило код његовог гроба.

Сутра се вјерници моле за мир, снагу и чисто срце. Јер, како је говорио Свети Јован Богослов, љубав је пут који води до Бога, а онај ко је има - у себи већ носи вјечни живот.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

svetac

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

Занимљивости

Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

1 ч

0
Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

Ауто-мото

Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

1 ч

0
Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

Регион

Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

2 ч

0
Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

Остали спортови

Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

2 ч

0

Више из рубрике

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

Друштво

Мирослав Бојић посјетио Душана Павичара (9): Лијечење у Турској буди наду за боље сутра

3 ч

0
Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

Друштво

Проблем који надилази школске клупе: Све чешћа појава вршњачког насиља

3 ч

0
Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

Друштво

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

6 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Какво нас вријеме сутра очекује?

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Пензионер илегално доводио његоватељице из БиХ у Њемачку

22

54

Трамп: Градоначелник је неспособан, а гувернер у заблуди

22

49

Чистачица из Србије ножем напала бившег колегу, избола његову жену

22

46

Наставља се обустава рада владе: Сенат САД поново одбацио закон

22

46

Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner