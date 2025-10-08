Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

Извор:
Она
08.10.2025
21:29
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници сутра обиљежавају празник посвећен Светом Јовану Богослову, једном од највољенијих Христових ученика, апостолу који је до краја живота свједочио о вјери, истини и љубави.
Јован је рођен у рибарској породици, али му је живот био далеко од обичног. Одмалена је показивао благост, смиреност и вјеру, па није чудно што га је Исус Христос изабрао за ученика. Био је брат апостола Јакова, и према предању, Христу посебно близак.
Када су сви други ученици побјегли у тренутку распећа, Јован је остао. Није се склонио, није се сакрио. Стајао је испод Христовог крста заједно са Богородицом, плачући и страдавајући са Њом. Исус му је тада рекао:
- Ево ти мајке, а Богородици је рекао:
- Ево ти сина.
Занимљивости
Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама
Од тог тренутка, Јован је живио са Њом, бринуо о Њој и служио јој све до њеног успења.
Након смрти Пресвете Богородице, Јован је отишао у Ефес, гдје је наставио да шири Христову ријеч. Прогоњен је, затваран и мучен, али никада није одустао.
На острву Патмос написао је једно од најважнијих дјела хришћанства - Јеванђеље по Јовану, као и Откровење, познато и као Апокалипса. Управо кроз та дела пренео је оно што је најдубље осјећао - љубав према Богу и вјеру у вјечни живот.
Кажу да је имао љубав већу од свих других апостола. На Тајној вечери био је онај који је положио главу на Христове груди и питао:
- Господе, ко ће те издати?
У свему што је радио показивао је смирење, благост и чисту вјеру. Говорио је:
Сцена
Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу
- Бог је љубав, и ко остаје у љубави, у Богу остаје.
Према предању, Свети Јован је доживио дубоку старост. Када му је било више од сто година, напустио је Ефес са седам ученика и замолио их да ископају гроб у облику крста. Сишао је у њега жив, а када су касније отворили гроб, његово тијело није било тамо.
На дан његовог празника, сваке године из тог мјеста се подиже прашина за коју се вјерује да има исцелитељску моћ.
Црква Светог Јована Богослова обиљежава празник њему два пута годишње, 9. октобра, када се обиљежава његов спомен, и 21. маја, када се слави чудо које се појавило код његовог гроба.
Сутра се вјерници моле за мир, снагу и чисто срце. Јер, како је говорио Свети Јован Богослов, љубав је пут који води до Бога, а онај ко је има - у себи већ носи вјечни живот.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
54
22
49
22
46
22
46
Тренутно на програму