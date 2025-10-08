Какво нас вријеме сутра очекује?

08.10.2025
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује облачно вријеме са слабом кишом, док ће у Херцеговини бити претежно сунчано.
Јутро ће бити прохладно, уз малу до умјерену облачност, а по котлинама и уз ријеке очекује се магла.
Јаче наоблачење најприје ће захватити подручје Крајине, а затим ће се током дана постепено проширити и на остале крајеве, уз могућност слабе кише понегдје на сјевероистоку и истоку.
Током вечерњих часова очекује се претежно облачно вријеме, а понегдје на истоку могућа је слаба киша.
У Херцеговини ће након ведрог јутра током дана бити промјенљиво вријеме, са измјенама сунчаних и облачних интервала.
Минимална температура ваздуха биће од четири до девет, у вишим предјелима нула, а максимална дневна од 15 до 19 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, а током вечери на истоку и југу повремено ће јачати и дуваће из сјеверних праваца.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме са слабом кишом и снијегом на планинама.
