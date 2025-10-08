Logo

Какво нас вријеме сутра очекује?

08.10.2025

15:08

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује облачно вријеме са слабом кишом, док ће у Херцеговини бити претежно сунчано.

Јутро ће бити прохладно, уз малу до умјерену облачност, а по котлинама и уз ријеке очекује се магла.

Јаче наоблачење најприје ће захватити подручје Крајине, а затим ће се током дана постепено проширити и на остале крајеве, уз могућност слабе кише понегдје на сјевероистоку и истоку.

Током вечерњих часова очекује се претежно облачно вријеме, а понегдје на истоку могућа је слаба киша.

У Херцеговини ће након ведрог јутра током дана бити промјенљиво вријеме, са измјенама сунчаних и облачних интервала.

Минимална температура ваздуха биће од четири до девет, у вишим предјелима нула, а максимална дневна од 15 до 19 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, а током вечери на истоку и југу повремено ће јачати и дуваће из сјеверних праваца.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме са слабом кишом и снијегом на планинама.

