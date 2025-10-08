Инспирација на сваком кораку: нова кампања трговачких ланаца "Tropic", мојМаркет и Црвена јабука маркет „Твоје мјесто за инспирацију“

08.10.2025
Трговачки ланци "Tropic", мојМаркет и Црвена јабука маркет лансирали су нову кампању под називом „Твоје мјесто за инспирацију“ чији је циљ истакнути богатство понуде, квалитет и свјежину намирница које свакодневно чекају купце у маркетима широм земље.
Кроз кампању се додатно наглашава улога маркета као мјеста гдје почињу идеје за свакодневне, али и посебне оброке. Сваки одјел, од меснице, рибарнице и воћа и поврћа, до сластичарне и пекаре осмишљен је тако да купцима пружи најбоље из природе, пажљиво бирано и с умијећем припремљено.
Свјежи одјели чине срце ових маркета. На одјелу меснице пажљиво бирани производи прате највише стандарде обраде и хигијене, док искусни месари купцима помажу да одаберу најбољи комад меса за свој оброк. Одјел воћа и поврћа богат је сезонским производима који сваки дан долазе свјежи и спремни да буду темељ здравог и укусног јела. На одјелу рибарнице купци могу да пронађу разноврсну понуду морске и ријечне рибе, увијек свјежу и стручно обрађену. Сластичарна и пекара нуде свјеже припремљене производе, ручно прављене торте и колаче, хљебове и пецива, по рецептурама које спајају традицију и нове укусе.”
„Кроз кампању „Твоје мјесто за инспирацију” желимо да покажемо да свака кухиња може да буде простор за креативност, а понуда у нашим маркетима њен главни извор инспирације. Због тога свакодневно радимо на томе да наши свјежи одјели понуде најбољи квалитет, провјерене и сигурне производе, који ће бити почетна тачка за сваки добар оброк“, навела је Александра Марковић, ПР компаније "Tropic" Малопродаја, у оквиру које послују трговачки ланци "Tropic", мојМаркет и Црвена јабука маркет.
Како би додатно нагласили идеју инспирације у свакодневним стварима, кампања је визуално и симболички обогатила сваки свјежи одјел повезивањем с умјетношћу. У сарадњи с домаћим умјетницима, креиране су јединствене сцене које повезују свијет хране са свијетом умјетности. Балерина Теодора Радивојевић отплесала је причу о лакоћи и балансу на одјелу воћа и поврћа, док је сликарка Исидора Бранковић у рибарници боје и текстуре пренијела на платно. На одјелу сластичарне, везиља и умјетница Владимирка Велага показала је како се прецизност и љепота претачу у најфиније торте и колаче, а вајарка Зоја Шишарица демонстрирала је како тијесто у рукама постаје облик, баш као и глина. Као завршницу, Palladio String Quartet којег чине Милана Копуз, Рената Мединац Каурин, Кристина Моцоња и Озрен Четковић, створио је хармоничну атмосферу на одјелу меснице, гдје свака нота има свој мирис, а сваки тон свој укус.
Визуални и видео материјал кампање потписује креативни двојац, Тајана Дедић-Старовић Остић и Себастиан Зелић, док је оригиналну музику и аранжман креирала Санела Јосиповић, чија композиција прати наратив и емоцију цијеле кампање.
Кампањом је наглашена и повезаност с домаћим заједницама – сви умјетници који су учествовали су локални, чиме је додатно потврђена посвећеност ових трговачких ланаца домаћим вриједностима и стварању платформе за афирмацију локалних талената.
