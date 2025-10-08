Шеранић најавио могућност проширења бијељинске болнице

08.10.2025
13:59
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић данас је током посјете Болнице "Свети врачеви" у Бијељини најавио проширење ове здравствене установе.
"Број пријема, отпуста и прегледа је дуплиран и указује се потреба за проширењем. Покушаћемо да раздвојимо ургентни и поликлинички блок и омогућимо већу проточност у прегледима и хитном збрињавању пацијената, као и двије сале за више хируршких дисциплина", рекао је Шеранић новинарима.
Он је навео да је на недавном састанку Свјетске банке у Бечу, на којем се разговарало о ефикасности болница на западном Балкану, истакнуто да Република Српска од свих земаља које су представљене има најбоље показатеље, што говори о ефикасном и квалитетном раду.
Шеранић је похвалио и кадровску оспособљеност бијељинске болнице, наводећи готово на сваком одјељењу колико има специјалиста има и толико специјализаната, што показује да се размишља о кадру и у будућности.
"Важно је за ову болницу и питање плаћања пореза и доприноса заосталих из периода 2013/19. године и очекујем да ће Влада Републике Српске до краја године за ову и још осам болница у Српској исплатити сва та дуговања и да ћемо, онако како смо ријешили проблем у Болници `Србија` у Источном Сарајеву, ријешити и у овој", рекао је ресорни министар.
Одговарајући на питања новинара, Шеранић је истакао важност вакцинације, оцјењујући да је вакцина спасила свијет и посебно истакао значај ХПВ вакцине која је бесплатна у Републици Српској.
Он је рекао да се рјешава и проблем такозваних лажних боловања.
Говорећи о проблематици права родитеља-његоватеља, што је право које је увело ресорно министарство, Шеранић је навео да постоје различите иницијативе и најавио припрему новог закона о дјечијој заштити на бази међународне класификације инвалидитета, обољења и функционалности.
Директор бијељинске болнице Микајло Лазић рекао је новинарима да је састанак министра са стручним колегијумом ове здравствене установе био садржајан и конструктиван и похвалио најављену подршку за будуће планове развоја, за које је истакао да су грандиозни.
Лазић је додао да Болница "Свети врачеви" у Бијељини за сада нема проблема са кадром и има 69 специјалиста, 25 субспецијалиста и 64 љекара на специјализацији.
Министар Шеранић је у Бијељини посјетио и Центар за рани раст и развој који је данас почео са радом у градском Дому здравља.
"Ово је једна од активности у којој су Министарство здравља и социјалне заштите, као и цијела Влада, врло заинтересовано и интегрисани, а суштина овог центра који имамо и у Приједору, Добоју и Бањалуци су интегрисане услуге по питању раног раста и развоја", рекао је Шеранић.
Према његовим ријечима, то значи да родитељи на једном мјесту могу да добију све услуге у случају да се примјете неки поремећају у вези са растом и развојем дјетета.
"Ово је дијагностички, али и терапијски центар, што је врло важно, а поред педијатра, ту су дефектолог, логопед, психолог и психијатар, цијели тим људи који се баве бригом о дјетету у раном расту и развоју", навео је министар.
Директор Дома здравља Данијела Ђукин рекла је новинарима да ће овај Центар, који је почео са радом у Недјељи дјетета, пружати подршку дјеци у емоционалном, физичком и интелектуалном развоју.
Према њеним ријечима, Центар је основан у партнерству Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Уницефа, осмишљен као мјесто за рану детекцију поремећаја и у њему ће подршку дјеци до шест година пружати мултидисциплинарни тим специјалиста и субспецијалиста.
Педијатар Стојанка Шкорић указала је на значај да се сви поремећаји код дјеце уоче до треће године, најкасније до пете године.
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч1
Друштво
8 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму