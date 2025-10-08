Logo

Најрадосније вијести: Данас у Српској рођено 27 беба

08.10.2025

08:01

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјечака и 12 дјевојчица.

У бањалучком породилишту рођено је 10 беба, у Бијељини четири, у Зворнику и Требињу по три, Источном Сарајеву и Градишци по двије и по једна у Добоју, Приједору и Невесињу, речено је Срни у породилиштима.

Беба

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођено 40 беба

У Бањалуци је рођено седам дјечака и три дјевојчице, у Бијељини три дјевојчице и један дјечак, у Зворнику два дјечака и један дјевојчица, у Требињу двије дјевојчице и један дјечак, у Градишци и Источном Сарајеву по два дјечака.

У породилиштима у Добоју, Приједору и Невесињу рођена је по једна дјевојчица.

Порођаја у протекла 24 часа није било у Болници у Фочи.

