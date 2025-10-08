Најрадосније вијести: Данас у Српској рођено 27 беба

Извор:
СРНА
08.10.2025
08:01
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјечака и 12 дјевојчица.
У бањалучком породилишту рођено је 10 беба, у Бијељини четири, у Зворнику и Требињу по три, Источном Сарајеву и Градишци по двије и по једна у Добоју, Приједору и Невесињу, речено је Срни у породилиштима.
Друштво
Најрадосније вијести: У Српској рођено 40 беба
У Бањалуци је рођено седам дјечака и три дјевојчице, у Бијељини три дјевојчице и један дјечак, у Зворнику два дјечака и један дјевојчица, у Требињу двије дјевојчице и један дјечак, у Градишци и Источном Сарајеву по два дјечака.
У породилиштима у Добоју, Приједору и Невесињу рођена је по једна дјевојчица.
Порођаја у протекла 24 часа није било у Болници у Фочи.
Занимљивости
2 ч0
Друштво
3 ч0
Занимљивости
2 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
14 ч1
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
34
10
33
10
24
10
17
Тренутно на програму