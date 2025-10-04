Најрадосније вијести: У Српској рођено 40 беба

Извор:
СРНА
04.10.2025
08:30
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 40 беба, 15 дјевојчица и 25 дјечака, речено је у породилиштима.
У бањалучком породилишту рођено је 14 беба, у Бијељини седам, Приједору и Добоју по пет, Фочи три, Градишци и Источном Сарајеву по двије, а у Зворнику и Невесињу по једна беба.
Шест дјевојчица и осам дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини четири дјевојчице и три дјечака, у Добоју двије дјевојчице и три дјечака, у Приједору пет дјечака.
У Фочи је рођена једна дјевојчица и два дјечака, у Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, а у Зворнику и Невесињу по један дјечак.
