Најрадосније вијести: У Српској рођено 40 беба

Извор:

СРНА

04.10.2025

08:30

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 40 беба, 15 дјевојчица и 25 дјечака, речено је у породилиштима.

У бањалучком породилишту рођено је 14 беба, у Бијељини седам, Приједору и Добоју по пет, Фочи три, Градишци и Источном Сарајеву по двије, а у Зворнику и Невесињу по једна беба.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Бејби бум у Српској

Шест дјевојчица и осам дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини четири дјевојчице и три дјечака, у Добоју двије дјевојчице и три дјечака, у Приједору пет дјечака.

У Фочи је рођена једна дјевојчица и два дјечака, у Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, а у Зворнику и Невесињу по један дјечак.

