"Струјни удар" на релација Привредна комора и ЕРС: "Рјешење" могуће пред камерама АТВ-а

Свако могуће повећање цијена изазове реакцију, поготово оно које се тиче цијене струје. Баш зато, ових дана варничи између Привредне коморе и Електропривреде Српске тачније између челника. Све би се могло ријешити пред камерама АТВ-а.
Струјни удар на релацији Привредна комора - Електропривреда, не варничи на мрежни али сијева између челника. Умјесто код регулатора цијена струје могла би прво бити тема ТВ дуела. Све је почело овако, Горан Рачић је чуо да ЕРС планира повећати цијену струје за 25% и рекао да ће сва та поскупљења угрозити па чак и гасити компаније. Оштру поруку послао је енерго челницима.
"Ми ћемо вршити притисак на Електропривреду да она у својим структурама тражи резерве за своје ефикасније пословање. ЕРС је прије дванаест или тринаест година имала 4500 људи данас има преко 9000 људи од чега један дио људи не долази на посао само се води на платним списковима и ту морамо тражити ресурсе како ЕРС извући из ове тешке ситуације", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Прво средити своје па онда туђе двориште, чита се у енерго одговору. Паушалне оцијене НЕ, ТВ дебата ДА, јасно и гласно Рачићу поручује Лука Петровић.
"Пошто сам чуо да је то рекао директор Привредне коморе ја га позивам овом приликом на јавну дебату и да ја полемишем о Привредној комори и раду Привредне коморе са мога аспекта а да он полемише о Електропривреди са мном заједно о било којој тематици унутар ЕРС-а али аргументовано", рекао је Лука Петровић, директор ЕРС-а.
Намјештене столице упаљене камере и рефлектори у студију АТВ-а већ чекају зараћене стране.
Помирљиви тонови и охрабрујуће поруке али само до краја године у свом стилу шаље ресорни министар. Цијена струје до краја године остаје иста каже Петар Ђокић.
"Како ће се то дешавати у 2026 години ја не могу у овом часу рећи са сигурношћу зато што видим да и мислим да то треба да виде и сви наши грађани да постоје озбиљни проблеми у нашим производним предузећима", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства у Влади Републике Српске.
Муке су и у дистрибутивним предузећима па је поступак за повећање цијене мрежарине већ у току. Шта ће бити са цијеном струје још се не зна, зна се кажу челници да ће без обзира на се киловат бити повољнији него код комшија.
