Logo

Уживајте за викенд: Сутра сунчано и топлије вријеме

Извор:

СРНА

03.10.2025

15:29

Коментари:

0
Уживајте за викенд: Сутра сунчано и топлије вријеме

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано и топлије, са највишом дневном температуром ваздуха до 18 степени Целзијусових.

На истоку ће бити хладније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Ујутру ће бити хладно уз слаб мраз и ведро, на истоку и југоистоку облачно са слабим падавинама понегдје.

Минимална температура ваздуха износиће од минус три до осам степени Целзијусових.

Hladnoca 1

Друштво

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

Послије подне и увече наоблачење ће се од запада ширити ка свим крајевима, а у ноћи на недјељу очекује се киша на сјеверозападу.

Већи дио дана дуваће слаб до умјерен вјетар западних смјерова, а увече ће јачати.

У Херцеговини први дио дана дуваће умјерена, на ударе и јака бура, а од средине дана вјетар ће ослабити и бити јужних смјерова.

snijeg rumunija

Друштво

Снијег пада у Србији, када стиже код нас?

У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало претежно облачно вријеме, слаба киша забиљежена је понегдје у Херцеговини, у нижим подручјима централним и источним, а у вишим и на планинама слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно минус један степен, Хан Пијесак нула, Соколац и Сребреница један, Гацко и Кнежево три, Сарајево четири, Рудо пет, Вишеград, Фоча, Бугојно и Зеница шест, Мркоњић Град, Шипово и Тузла седам, Ливно осам, Бијељина, Билећа, Рибник, Дрвар и Јајце девет, Добој и Сански Мост 11, Бањалука, Требиње, Бихаћ и Мостар 12, Приједор 13, а Нови Град и Србац 14 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

sunčano vrijeme

toplije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Емисија о његовом раду

Емисије

Обично-необично вече са дипломатом и академиком Дарком Танасковићем

2 ч

0
Селак: На слободи 109 лица која би требала да буду у затвору

Република Српска

Селак: На слободи 109 лица која би требала да буду у затвору

2 ч

6
Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

Свијет

Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

2 ч

0
Ruža cvijet

Култура

Умрла глумица из серије коју смо сви обожавали

2 ч

0

Више из рубрике

Емина Хабибовић

Друштво

Жена из БиХ изгубила петоро дјеце: Њена прича слама срце

2 ч

0
Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

Друштво

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

3 ч

0
Путеви Српске упутили апел возачима

Друштво

Путеви Српске упутили апел возачима

3 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

За примарну здравствену заштиту наредне године око 248 милиона КМ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner