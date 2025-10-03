Уживајте за викенд: Сутра сунчано и топлије вријеме

Извор:
СРНА
03.10.2025
15:29
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано и топлије, са највишом дневном температуром ваздуха до 18 степени Целзијусових.
На истоку ће бити хладније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Ујутру ће бити хладно уз слаб мраз и ведро, на истоку и југоистоку облачно са слабим падавинама понегдје.
Минимална температура ваздуха износиће од минус три до осам степени Целзијусових.
Послије подне и увече наоблачење ће се од запада ширити ка свим крајевима, а у ноћи на недјељу очекује се киша на сјеверозападу.
Већи дио дана дуваће слаб до умјерен вјетар западних смјерова, а увече ће јачати.
У Херцеговини први дио дана дуваће умјерена, на ударе и јака бура, а од средине дана вјетар ће ослабити и бити јужних смјерова.
У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало претежно облачно вријеме, слаба киша забиљежена је понегдје у Херцеговини, у нижим подручјима централним и источним, а у вишим и на планинама слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно минус један степен, Хан Пијесак нула, Соколац и Сребреница један, Гацко и Кнежево три, Сарајево четири, Рудо пет, Вишеград, Фоча, Бугојно и Зеница шест, Мркоњић Град, Шипово и Тузла седам, Ливно осам, Бијељина, Билећа, Рибник, Дрвар и Јајце девет, Добој и Сански Мост 11, Бањалука, Требиње, Бихаћ и Мостар 12, Приједор 13, а Нови Град и Србац 14 степени Целзијусових.
