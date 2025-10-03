За примарну здравствену заштиту наредне године око 248 милиона КМ

Извор:
Фонд здравственог осигурања Републике Српске планира да у наредној години за примарну здравствену заштиту издвоји око 248 милиона КМ, или 32 милиона КМ више у односу на ову годину.
- Фонд је за наредну годину предвидио и буџет за превенцију од око четири милиона КМ како би подстакао здравствене установе да у већој мјери обављају превентивне прегледе – и то скрининг карцинома дебелог цријева, рано откривање дијабетеса типа два, кардиоваскуларног ризика и депресије - саопштено је из ФЗО.
Руководство Фонда је о томе на недавном састанку информисало представнике Актива директора домова здравља, а вршилац дужности директора ФЗО Дејан Кустурић је поводом тога истакао да на овај начин настављају праксу да из године у годину издвајају више средстава за примарну здравствену заштиту грађана.
"То указује на опредијељеност Фонда да се континуирано побољшава доступност и квалитет овог вида здравствене заштите у Српској. Посебан фокус биће на јачању превенције, која је кључна карика здравог друштва. Од броја обављених превентивних прегледа ће зависити и износ средстава које ће домови здравља моћи да остваре по овом основу", рекао је Кустурић.
Он је додао да ФЗО на овај начин покушава да стимулише домове здравља да пружају што већи број превентивних прегледа, што је од изузетног значаја за здравље грађана и здравствени систем у цјелини.
"Континуирано улагање у примарну здравствену заштиту, као и унапређење превентивних програма су стратешки приоритет Фонда, али позивамо и домове здравља, здравствене раднике и друге институције да заједнички радимо на подизању стандарда у примарној здравственој заштити и оснаживању превенције", навео је Кустурић.
На састанку је разговарано и о знатном расту трошкова Фонда за накнаду плата за вријеме боловања радника.
"Иако је раст трошкова боловања у највећој мјери посљедица повећања права осигураника у овој области /накнада плате у пуном износу трудницама, обољелим од малигних болести и слично/, констатовано је да је неопходно додатно јачање контроле прописивања боловања од породичних доктора", наводи се у саопштењу ФЗО.
На састанку је разговарано и о ефикаснијем управљању свим трошковима и обезбјеђивању квалитетне здравствене заштите грађанима, јер се само заједничким дјеловањем свих актера у здравству може постићи ефикаснији, доступнији и одрживији систем.
