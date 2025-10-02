Logo

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

Аутор:

Стеван Лулић

02.10.2025

11:23

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

Јутрос је у Босни и Херцеговини било облачно вријеме, а само понегдје је регистрована и слаба киша, а на планинама и слаб снијег.

Температуре у 08 сати: Бјелашница -4 степена, Соколац 4, Бугојно, Дрвар и Градачац 6, Јајце, Ливно, Сарајево, Сребреница, Тузла и Зеница 7, Бихаћ, Бијељина и Сански Мост 8, Добој, Приједор и Зворник 9, Требиње 12, Мостар 14 степени.

Данас у БиХ претежно облачно вријеме. У Херцеговини слаба киша само понегдје, а на крајњем југу сунчаније. У Босни се очекује повремена и слаба киша, а у вишим подручјима и на планинама слаб снијег. На југу и југозападу умјерена до јака бура, а у остатку земље слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар. Највиша дневна температура од 7 до 13, на југу до 17 степени.

Метеоролози за петак најављују умјерено до претежно облачно вријеме. Послије подне разведравање у већем дијелу земље.

"У нижим подручјима централне и источне Босне се очекује слаба киша, а у вишим и на планинама слаб снијег. На југу и југозападу умјерена до појачана бура, а у остатку земље слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни вјетар. Јутарња температура од -2 до 5, на југу до 10, а дневна од 7 до 14, на југу до 17 степени", стоји у прогнози за петак.

Претежно сунчано вријеме уз постепено наоблачење послије подне прогнозира се за суботу. Током ноћи се очекује слаба киша, углавном у сјеверним подручјима Босне. Вјетар слаб до умјерен јужни и југозападни. Јутарња температура од -2 до 4, на југу до 7, а дневна од 10 до 16, на југу и сјеверу до 19 степени.

На самом крају седмице, у недјељу, умјерено до претежно облачно вријеме. Током дана са кишом у сјеверним, сјеверозападним и понегдје у источним подручјима Босне.

Јутарња температура од -2 до 5, на југу до 10, а дневна од 10 до 16, на југу до 18 степени.

