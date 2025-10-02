Logo

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

Извор:

Sputnjik

02.10.2025

10:51

Коментари:

6
Кремљ најавио састанак Путина и Додика

Предсједник Русије Владимир Путин разговараће данас са предсједником Милорад Додиком у Сочију, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је истакао да ће се састанак одржати након панела на форуму "Валдај", на којем предсједник Русије учествује.

Роби Вилијамс

Сцена

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

Предсједник Додик је раније најавио састанак са Путином.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Владимир Путин

Коментари (6)
Large banner

Прочитајте више

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

Србија

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

3 ч

0
Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

Хроника

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

3 ч

0
Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Савјети

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

3 ч

0
Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро

Фудбал

Халанд проговорио о мечу против Монака: Није довољно добро

3 ч

0

Више из рубрике

Тијело бебе сакрила у ормар, па отишла по храну: Цимерке затекле језив призор у соби

Свијет

Тијело бебе сакрила у ормар, па отишла по храну: Цимерке затекле језив призор у соби

4 ч

0
Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Спасиоци и даље траже ученике испод рушевина: ''Можда још увијек има наде''

4 ч

0
Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Свијет

Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

4 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Свијет

Родитељи тукли и дрогирали кћерку, па је приморали на брак

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

13

59

Попио пиће са пословним партнером, па му забио нож у врат: Ево колика му робија пријети

13

59

Подигнута оптужница за брутално разбојништво у Градишци

13

56

Помоћ од 100 КМ за неке пензионере стиже сутра

13

52

Петковић поручио Османи: Срби неће још дуго трпјети насиље на Косову и Метохији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner