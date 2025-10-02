Кремљ најавио састанак Путина и Додика

Извор:
Предсједник Русије Владимир Путин разговараће данас са предсједником Милорад Додиком у Сочију, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је истакао да ће се састанак одржати након панела на форуму "Валдај", на којем предсједник Русије учествује.
Предсједник Додик је раније најавио састанак са Путином.
