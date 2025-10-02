Logo

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

02.10.2025

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција
Фото: Уступљена фотографија

У Добоју је јуче приликом претреса куће и помоћних објеката лица М.А. пронађено оружје и муниција, саопштено је из полиције.

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 су на основу Наредбе Основног суда Добој извршили претресе објеката које користи наведено лице са подручја града Дервенте.

Том приликом је пронађено и одузето: двије аутоматске пушке М70 са седам припадајућих оквира за муницију, једна пушка М-48, једна импровизована кубура, двије ручне бомбе, 578 метака, тромблонски наставак за аутоматску пушку и други предмети.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво Добој.

Након документовања предмета, против наведеног лица Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја".

