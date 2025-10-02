Држављанин БиХ ухапшен на Октоберфесту

02.10.2025
07:43
Коментари:0
Након данашње драме са лажним бомбама, што је довело до привременог прекида Октоберфеста, полиција је рекапитулирала безбједоносну ситуацију и саопштила колико је људи ухапшено током претходних дана.
Наиме, према саопштењу полиције ових дана је било посебно драматично стање на Октоберфесту, због чега су капије биле затворене и у суботу добар дио дана, због превелике гужве.
Полиција је саопштила да је током претходних дана ухапшено на десетине преступника, а међу њима је и 19-годишњи држављанин Босне и Херцеговине.
Друштво
Кад ново срце закуца: Једно "да" породице донора спасило четири живота
Он се сумњичи да је на Октоберфесту заједно са двојицом Авганистанаца препродавао кокаин. Њега су примијетили полицајци у цивилу како константно прилази људима у близини шатора Шуценфест. Испоставило се да се ради о држављанину БиХ, са пребивалиштем у Минхену, а дрогу су му пронашли у пет кесица са бадемима, који су један од симбола Октоберфеста.
Наводно се радило о значајној количини кокаина, а након привођења он је заједно са Авганистанцима изведен пред истражног судију у сједишту полиције у Минхену. Они ће бити пријављени за кршење Закона о наркотицима, пишу Независне.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму