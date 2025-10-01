Logo

Драма у Тузли: Два мушкарца претукла младића

Извор:

Аваз

01.10.2025

21:14

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Младић је вечерас нападнут од друга два мушкарца у мјесту Ступине, у Тузли, сазнаје портал „Аваза“.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона, полиција има запримљену пријаву о овоме догађају.

- Била је пријава да је лице нападнуто физички од стране два Н.Н. лица. Увиђајне радње су у току. Обавијештен је тужилац – речено је за „Аваз“ из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона.

prebijanje

Tuzla

