Драма у Тузли: Два мушкарца претукла младића

Извор:
Аваз
01.10.2025
21:14
Коментари:0
Младић је вечерас нападнут од друга два мушкарца у мјесту Ступине, у Тузли, сазнаје портал „Аваза“.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона, полиција има запримљену пријаву о овоме догађају.
- Била је пријава да је лице нападнуто физички од стране два Н.Н. лица. Увиђајне радње су у току. Обавијештен је тужилац – речено је за „Аваз“ из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона.
