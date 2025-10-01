Пријетње из тузланског затвора: ''Свештеника ћемо преобратити на ислам, а крст замијенити мјесецом и звијездом''

Извор:
СРНА
01.10.2025
16:27
Коментари:2
Из затвора у Тузли Џевад Хасић упутио је пријетеће писмо Србима и Српској православној цркви, истичући да нису добродошли у тај град, те поручио да ће православни свештеник бити проебраћен на ислам, а крст замијењен мјесецом и звијездом.
Хасић који је од раније познат по пријетњама и вандалским упадима у православне храмове у писму најављује да ће црквено звоно "пребацити на вибрацију".
"А свештеника са кандилом преобратићемо на ислам како би дотични могао да учи езан пет пута на дан са највећим задовољством", додаје се у писму у које Срна има увид.
Он је поручио да ће крст замијенити мјесецом и звијездом као у Ал Акса џамији уз поздрав "Алаху егбер".
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије реаговао је раније данас на пријетње православним Србима у ФБиХ и скрнављење Храма Успења Пресвете Богородице у Тузли, истичући да није ријеч о изолованом инциденту, већ да је извјесно вријеме дио континуираног процеса напада на православну заједницу у ФБиХ.
Владика је навео да је ријеч о пријетњама од појединца који је већ прије неколико мјесеци оскрнавио Храм Успења Пресвете Богородице у Тузли и која је показала склоност ка насилним актима.
Ово није први пут да Хасић кидише на СПЦ у Тузли јер је у јулу хапшен због крађе из Саборног храма Успења Пресвете Богородице.
Судија за претходни поступак Општинског суда Тузла тада је прихватио приједлог поступајућег тужиоца и одредио мјеру једномјесечног притвора за Хасића (40) и Кенана Пуљешија (32) осумњичене да су као саучесници 18. јула у Саборном храму Успења Пресвете Богородице починили кривично дјело тешка крађа.
Осумњичени су вишеструки повратници у чињењу кривичних дјела против имовине. Хасић је осуђен 31 пута, а Пуљеши 18 пута, углавном за имовинске деликте.
