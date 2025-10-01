Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август

Извор:
СРНА
01.10.2025
16:20
Синдикати у "Жељезницама Републике Српске" прекинули су обуставу рада након што је Управа предузећа јутрос уплатила личне дохотке за август.
Предсједник Синдиката машиновођа Симо Цвјетковић указао је на финансијски проблем у пословању ЖРС и најавио да ће радници у борби за личну егзистенцију и убудуће своја права штити обуставом рада.
"Нема више џабе рада и он се мора платити", изјавио је Цвјетковић.
Предсједник Синдиката жељезничара Јеленко Добраш рекао је да су и раније упозоравали Управу да ће због проблема са исплатом личних примања доћи до спонтаног окупљања радника.
"Радници су поново на радним мјестима и све иде по плану", навео је Добраш.
Радници ЖРС јутрос су обуставили рад незадовољни јер им није исплаћена августовска плата.
