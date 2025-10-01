Logo

Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август

Синдикати у ЖРС прекинули обуставу рада: Исплаћене плате за август
Фото: АТВ

Синдикати у "Жељезницама Републике Српске" прекинули су обуставу рада након што је Управа предузећа јутрос уплатила личне дохотке за август.

Предсједник Синдиката машиновођа Симо Цвјетковић указао је на финансијски проблем у пословању ЖРС и најавио да ће радници у борби за личну егзистенцију и убудуће своја права штити обуставом рада.

"Нема више џабе рада и он се мора платити", изјавио је Цвјетковић.

Килијан Ембапе

Фудбал

Мбапе у Лиги првака престигао Роналда, Бензему и Раула, али не и Месија

Предсједник Синдиката жељезничара Јеленко Добраш рекао је да су и раније упозоравали Управу да ће због проблема са исплатом личних примања доћи до спонтаног окупљања радника.

"Радници су поново на радним мјестима и све иде по плану", навео је Добраш.

struja

Свијет

Најављено велико појефтињење струје у Њемачкој

Радници ЖРС јутрос су обуставили рад незадовољни јер им није исплаћена августовска плата.

