Снијег освануо на још једној планини у БиХ

Извор:
АТВ
01.10.2025
13:15
Коментари:0
Први је дан октобра, а први овосезонски снијег већ је стигао у више предјеле Босне и Херцеговине.
Како су метеоролози и најавили, западни, зонски и топлији ток се зауставио, што је довело до драматичних промјена температуре: ове седмице, у већи дио европског континента стигло је прво значајно хладно избијање.
Необично интензивно хладно пробијање развија се захваљујући великом хладном "базену" који се шири из источне у централну Европу, Балкан и Медитеран.
Ово је донијело снажне буре низводно дуж западног Балкана, значајне сњежне падавине у планинама и први мраз сезоне у неким регијама.
Бх. метеоролози су пахуље снијега, уз кишу, најавили и вечерас, а слично вријеме очекује се и сутра, у четвртак.
"У Босни се очекује повремена и слаба киша, а у вишим подручјима и на планинама слаб снијег. На југу и југозападу умјерена до јака бура, а у остатку земље слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни вјетар. Јутарња температура зрака од 3 до 9, на југу до 13, а дневна од 7 до 13, на југу до 18 степени. У петак се наставља једнако вријеме, с тим што ће се температуре спустити до нуле, док се у суботу очекују минуси и, вјероватно, први мраз", објавили су.
"БХ Метео" екипа на својој је Фејсбук страници објавила и први снијег на Влашићу.
