Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран са својом стручношћу и богатим искуством права је личност да до редовних избора води Српску, а о питању његове кандидатуре коалициони партнери разговараће и све ће бити формализовано кроз неколико дана, изјавио је лидер Уједињене Српске Ненад Стевандић.
Стевандић, који је и предсједник Народне скупштине Републике Српске, оцијенио је да је Каран као професор Уставног права одговарајућа личност за кандидата за предсједника Републике Српске у тешкој уставној кризи у којој се налази БиХ.
Он је указао да је Каран и министар у двије важне области у прошлом и овом сазиву Владе Републике Српске.
Стевандић је нагласио да ће Народна скупштина Републике Српске у најскорије вријеме именовати личност која ће бити вршилац дужност предсједника Републике Српске док нови не буде изабран нови на пријевременим изборима који су заказани за 23. новембар и појаснио да мора да се нађе уставни оквир за то, као што је био у случају смјене Николе Поплашена, односно након смрти Милана Јелића.
- Народна скупштина јесте највиши законодавни орган, и ако Устав не предвиђа директно овакву ситуацију, скупштинска одлука може попунити правни вакуум. То смо већ радили и то није противуставно - поручио је Стевандић.
Он је нагласио да Република Српска не смије дозволити да јој се понови "косовски сценарио", у којем би се мимо институција доносиле одлуке о њеној судбини.
- Наша снага је у стрпљењу. То је оно што нас највише кошта, али нас и одржава. Нисмо анђели, правимо и грешке, али смо истрајни у одбрани институција. Најважније је сачувати Републику Српску - рекао је Стевандић за Телевизију "Пинк".
Он је додао да Српска не смије бити увучена у политичке трикове и импровизације које могу довести до дестабилизације.
"Ми не правимо грешку када повлачимо државничке потезе. Можда јесмо нестрпљиви, како је говорио патријарх Павле, али морамо бити мудри", рекао је Стевандић.
Говорећи о Кристијану Шмиту, као генератору цијеле кризе у Републици Српској, односно БиХ, Стевандић је нагласио да се не може очекивати коректност од људи који глорификују нацизам.
- Срби су у тој борби платили високу цијену и не пристајемо на историјски ревизионизам - поручио је Стевандић.
