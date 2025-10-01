Извор:
Република Српска се пита и одлучује у Сарајеву, што се показало и на примјеру усвајања Плана раста, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Не одлучује екипа из сарајевских хаустора. БиХ не може без Републике Српске. А, Српској је БиХ само сметња и препрека", истакао је Кошарац.
Кошарац је навео да је то једина истина, ма колико се "тројка", али и поједине бирократе ЕУ, попут Марте Кос и сличних, трудили да минимизирају улогу Републике Српске и њених институција.
"Показали смо и на примјеру усвајања Плана раста да без сагласности Републике Српске нема никаквог кретања нити одлука на нивоу БиХ, укључујући и оне европске", објавио је на "Инстаграму" Кошарац који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Кошарац је поручио да је то политика предсједника Милорада Додика и СНСДа, која се континуирано спроводи у заједничким институцијама и од које се неће одустати.
