Стали возови у Српској

01.10.2025
07:11
Коментари:0
Поједини радници извршне службе предузећа "Жељезница Републике Српске" ноћас су обуставили рад и возови нису покренути из станица Добој, Бањалука и Нови Град.
- Један број радника Жељезничке станице Бањалука обуставиће рад минут након поноћи, ако им до тада не буде исплаћена плата за август - рекао је Драган Пеулић, предсједник Самосталног синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности "Жељезница Републике Српске".
С радом ће, кажу, наставити чим плата буде исплаћена. Послата је пријава Инспекторату рада Републике Српске због кршења Закона о раду, у вези с непружањем платних листа радницима.
