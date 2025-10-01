Logo

01.10.2025

07:11

Стали возови у Српској

Поједини радници извршне службе предузећа "Жељезница Републике Српске" ноћас су обуставили рад и возови нису покренути из станица Добој, Бањалука и Нови Град.

- Један број радника Жељезничке станице Бањалука обуставиће рад минут након поноћи, ако им до тада не буде исплаћена плата за август - рекао је Драган Пеулић, предсједник Самосталног синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности "Жељезница Републике Српске".

С радом ће, кажу, наставити чим плата буде исплаћена. Послата је пријава Инспекторату рада Републике Српске због кршења Закона о раду, у вези с непружањем платних листа радницима.

Возови

Željeznice Republike Srpske

