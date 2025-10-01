Logo

Додик у Сочију на састанку Међународног клуба "Валдај"

Извор:

РТРС

01.10.2025

07:08

Коментари:

2
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Милорад Додик учествује у раду 22. годишњег састанка Међународног клуба "Валдај" у Сочију, посвећеног глобалној економији и политици.

Главни дан форума је сутра 2. октобра, када ће се учесницима обратити и руски предсједник Владимир Путин.

bijela kuća-11092025

Свијет

Угашена америчка влада

Прилику да разговара с Путином имаће и предсједник Додик, који је за РТРС и најавио састанак с предсједником Руске Федерације.

Милорад Додик

Владимир Путин

sastanak u Sočiju

10

59

