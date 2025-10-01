Додик у Сочију на састанку Међународног клуба "Валдај"

Извор:
РТРС
01.10.2025
07:08
Коментари:2
Предсједник Милорад Додик учествује у раду 22. годишњег састанка Међународног клуба "Валдај" у Сочију, посвећеног глобалној економији и политици.
Главни дан форума је сутра 2. октобра, када ће се учесницима обратити и руски предсједник Владимир Путин.
Свијет
Угашена америчка влада
Прилику да разговара с Путином имаће и предсједник Додик, који је за РТРС и најавио састанак с предсједником Руске Федерације.
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч1
Република Српска
13 ч5
Република Српска
14 ч7
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму