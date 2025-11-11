Logo
Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

Извор:

Телеграф

11.11.2025

08:22

Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

РАПЕКС систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности дјечије играчке те о повлачењу исте из продај услед ризика од гушења.

Како се наводи у питању је плишана играчка у облику бијеле патке са црним пластичним очима. Играчка садржи ситне дијелове који се лако могу одвојити (црне пластичне очи). Мала дјеца их могу ставити у уста и угушити се.

policija rotacija

Свијет

У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ

Производ се продаје на интернету, нарочито путем платформе Тему.

Подаци о производу

Земља поријекла: Кина

Производ: Плишана играчка за дјецу

Бар код: 3132347210

(Телеграф)

