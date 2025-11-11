Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

Извор:
Телеграф
11.11.2025
08:22
РАПЕКС систем за брзу размену информација о небезбедним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности дјечије играчке те о повлачењу исте из продај услед ризика од гушења.
Како се наводи у питању је плишана играчка у облику бијеле патке са црним пластичним очима. Играчка садржи ситне дијелове који се лако могу одвојити (црне пластичне очи). Мала дјеца их могу ставити у уста и угушити се.
Производ се продаје на интернету, нарочито путем платформе Тему.
Земља поријекла: Кина
Производ: Плишана играчка за дјецу
Бар код: 3132347210
