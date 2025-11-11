Logo
Large banner

Преминуо легендарни глумац

11.11.2025

08:17

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Према ријечима представника његове агенције, легендарни јапански глумац Тацуа Накадаи преминуо је 8. новембра у 00:25 часова, а узрок смрти је била упала плућа.

Наводи се да је прије смрти био хоспитализован због повреде.

Сахрана и опроштајна церемонија биће одржане само у кругу најближе породице, а јавни опроштајни скуп није планиран. Представници агенције су изјавили:

"Нећемо примати цвијеће нити новчане прилоге за саучешће".

Тацуа Накадаи је рођен 1932. године у Токију.

Иако је од малена његова љубав према филму била велика, због преране смрти оца, који је био слабог здравља, породица је живјела у тешким финансијским условима. Тако је проживио тежак живот током Другог свјетског рата. Након рата, у младости је страствено пратио филмове, укључујући и западне филмове чија је забрана била укинута. Одлучио је да постане глумац и уписао се као полазник 4. класе припремне школе за Глумачко позориште.

Био је ученик Сенде Кореје и наступао у бројним позоришним представама, укључујући Хамлета и Јоцуја Кајана. У свијету филма открио га је редитељ Кобаиаши Масаки, након чега је играо у филмовима као што су "Црна ријека", "Људски услов" и "Харикири".

Небензја

Свијет

Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине

Такође је глумио у дјелима редитеља Куросава Акире: Јоджинбо (Тјелесна стража), Кагемуша (Сјена ратника) и Ран (Хаос), као и у многим другим филмовима истакнутих јапанских редитеља попут Нарусе Микиа, Окамота Киђачија, Ичикаве Кона и Гоше Хидеа, градећи каријеру на два колосјека – позоришту и филму.

Филмови у којима је играо освојили су награде на додјели Оскара и на сва три главна свјетска филмска фестивала – у Кану, Венецији и Берлину.

Признaња и награде

2007.– проглашен Особом од културног значаја, добитник бројних признања, укључујући Орден излазећег сунца (четврти ред са малом лентом и звијездом), Награду Кавакита и Награду Асахи

2015.– одликован Орденом културе

2024.– додјељена му титула Почасног грађанина Токија

Подијели:

Тагови:

глумац

preminuo

Japan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинуо познати српски ди-џеј

Сцена

Погинуо познати српски ди-џеј

3 ч

0
Тамара Грујић

Сцена

Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

11 ч

0
Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Сцена

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

12 ч

0
Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10

03

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

10

01

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner