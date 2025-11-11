11.11.2025
Према ријечима представника његове агенције, легендарни јапански глумац Тацуа Накадаи преминуо је 8. новембра у 00:25 часова, а узрок смрти је била упала плућа.
Наводи се да је прије смрти био хоспитализован због повреде.
Сахрана и опроштајна церемонија биће одржане само у кругу најближе породице, а јавни опроштајни скуп није планиран. Представници агенције су изјавили:
"Нећемо примати цвијеће нити новчане прилоге за саучешће".
Тацуа Накадаи је рођен 1932. године у Токију.
Иако је од малена његова љубав према филму била велика, због преране смрти оца, који је био слабог здравља, породица је живјела у тешким финансијским условима. Тако је проживио тежак живот током Другог свјетског рата. Након рата, у младости је страствено пратио филмове, укључујући и западне филмове чија је забрана била укинута. Одлучио је да постане глумац и уписао се као полазник 4. класе припремне школе за Глумачко позориште.
Био је ученик Сенде Кореје и наступао у бројним позоришним представама, укључујући Хамлета и Јоцуја Кајана. У свијету филма открио га је редитељ Кобаиаши Масаки, након чега је играо у филмовима као што су "Црна ријека", "Људски услов" и "Харикири".
Свијет
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине
Такође је глумио у дјелима редитеља Куросава Акире: Јоджинбо (Тјелесна стража), Кагемуша (Сјена ратника) и Ран (Хаос), као и у многим другим филмовима истакнутих јапанских редитеља попут Нарусе Микиа, Окамота Киђачија, Ичикаве Кона и Гоше Хидеа, градећи каријеру на два колосјека – позоришту и филму.
Филмови у којима је играо освојили су награде на додјели Оскара и на сва три главна свјетска филмска фестивала – у Кану, Венецији и Берлину.
2007.– проглашен Особом од културног значаја, добитник бројних признања, укључујући Орден излазећег сунца (четврти ред са малом лентом и звијездом), Награду Кавакита и Награду Асахи
2015.– одликован Орденом културе
2024.– додјељена му титула Почасног грађанина Токија
