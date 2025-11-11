Погинуо познати српски ди-џеј

11.11.2025
07:08
У саобраћајној несрећи која се догодила у петак, 7. новембра 2025, на магистралном путу Даниловград–Никшић, код мјеста Загорак у Црној Гори, погинуо је држављанин Србије и Нишлија Владан Спиридоновић Спирко.
Владан Спиридоновић Спирко био је кључна фигура у развоју нишке електронске музичке сцене, познат као ди-џеј, продуцент и организатор првих рејв журки у граду.
Као оснивач клуба „XL”, утемељио је простор који је имао пионирску улогу у промоцији андерграунд електронске музике у Нишу. Његов премијерни јавни наступ одржан је 1992. године у легендарном „Ноћном клубу”, гдје је са само 16 година постао резидент ди-џеј.
Почетком 90-их окренуо се електронским жанровима.
Током вишедеценијског истраживања електронске музике, Спирко је развијао сопствени умјетнички израз, комбинујући различите поџанрове и стварајући јединствен звук који је стално еволуирао. Био је визионар, умјетник, ДЈ, продуцент, промотер и маестрални фризер-стилиста.
Изнад свега, био је посвећен син, брат, супруг и отац, пише портал Нишке вести.
