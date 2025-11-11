Logo
Large banner

Погинуо познати српски ди-џеј

11.11.2025

07:08

Коментари:

0
Погинуо познати српски ди-џеј
Фото: Pixabay

У саобраћајној несрећи која се догодила у петак, 7. новембра 2025, на магистралном путу Даниловград–Никшић, код мјеста Загорак у Црној Гори, погинуо је држављанин Србије и Нишлија Владан Спиридоновић Спирко.

Владан Спиридоновић Спирко био је кључна фигура у развоју нишке електронске музичке сцене, познат као ди-џеј, продуцент и организатор првих рејв журки у граду.

Полиција Србија

Хроника

Тежак удес на ауто-путу, повријеђена цијела породица

Као оснивач клуба „XL”, утемељио је простор који је имао пионирску улогу у промоцији андерграунд електронске музике у Нишу. Његов премијерни јавни наступ одржан је 1992. године у легендарном „Ноћном клубу”, гдје је са само 16 година постао резидент ди-џеј.

Почетком 90-их окренуо се електронским жанровима.

Током вишедеценијског истраживања електронске музике, Спирко је развијао сопствени умјетнички израз, комбинујући различите поџанрове и стварајући јединствен звук који је стално еволуирао. Био је визионар, умјетник, ДЈ, продуцент, промотер и маестрални фризер-стилиста.

млијеко

БиХ

Угрожена производња млијека у БиХ

Изнад свега, био је посвећен син, брат, супруг и отац, пише портал Нишке вести.

Подијели:

Тагови:

di džej

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НСРС о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Српске

Република Српска

НСРС о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Српске

3 ч

0
На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

Република Српска

На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

11 ч

1
Филмска потјера за возачем из БиХ

Свијет

Филмска потјера за возачем из БиХ

11 ч

0
Стефан Папић

Свијет

Арапи одбили да изруче Стефана Папића

11 ч

0

Више из рубрике

Тамара Грујић

Сцена

Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

11 ч

0
Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Сцена

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

12 ч

0
Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

14 ч

0
Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

Сцена

Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

11

Дјевојка претучена и избодена, трага се за осумњиченим

10

04

Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

10

03

Докторка пронађена мртва близу границе: Кћерка изнијела тешке оптужбе

10

01

Срамно је ово што се ради Богдану Богдановићу

09

59

Откривена "Луцифер" пчела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner