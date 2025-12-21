Logo
Дјетињци – радост породичног празника

21.12.2025

Дјеца у Горњој Радњи су припремила дарове. А онда кренула са родитељима у цркву. Уз литургију, почиње обиљежавање празника - Дјетињци. За све њих то је велика радост.

"Данас су Дјетињци, најбољи дан у животу", рекла је Мила Босић из Горња Радња код Теслића.

"Данас су Дјетињци и дошла сам са родитељима и сестром. Скоро сваку недељу долазим у цркву", рекла је Николина Панић.

"Родитељи доведу своје дијете у цркву и кад дођу кући вежу руке и нешто треба дати родитељима. Тако је код нас одувијек било", истакао је Стефан Топрек.

Лијеп је то обичај којем се радују и стари и млади. Дјетињци су истински породични празник.

"Овај празник значи пуно за нашу дјецу и ову сада и што ће се рађати. Нека су живи и здрави, ја имам шесторо унучади", навела је Ружа Јовић.

"Пуно осјећаја јер имам пуно унучади, и ако Бога да имам и праунучади", казала је Ружа Дујаковић.

Православни вјерници Дјетињце славе трећу недјељу пред Божић. А везивање на овај дан, прије свега, симболизује чврсте породичне везе.

"Празник који је прије свега породични па се за њега везују и оно везивање дјеце, па да они дарују своје укућане. Један лијеп празник који повезују породицу, само то везивање, везујемо се једни за друге и оним видљивим и невидљивим нитима", рекао је свештеник у Горњој Радњи Љубомир Босић.

И тако су се данас дјеца у православним домовима, након везивања, дријешила, односно ослобађала припремљеним даровима. А ускоро ће и они везивати своје родитеље.

Српска православна црква у сљедећу недјељу прославља материце, а у недјељу пред Божића оце. Тада ће родитељи даровати свој у дјецу.

