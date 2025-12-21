Дјетињци – радост породичног празника

Извор:
АТВ
21.12.2025
19:42
Коментари:0
Дјеца у Горњој Радњи су припремила дарове. А онда кренула са родитељима у цркву. Уз литургију, почиње обиљежавање празника - Дјетињци. За све њих то је велика радост.
"Данас су Дјетињци, најбољи дан у животу", рекла је Мила Босић из Горња Радња код Теслића.
"Данас су Дјетињци и дошла сам са родитељима и сестром. Скоро сваку недељу долазим у цркву", рекла је Николина Панић.
"Родитељи доведу своје дијете у цркву и кад дођу кући вежу руке и нешто треба дати родитељима. Тако је код нас одувијек било", истакао је Стефан Топрек.
Лијеп је то обичај којем се радују и стари и млади. Дјетињци су истински породични празник.
"Овај празник значи пуно за нашу дјецу и ову сада и што ће се рађати. Нека су живи и здрави, ја имам шесторо унучади", навела је Ружа Јовић.
"Пуно осјећаја јер имам пуно унучади, и ако Бога да имам и праунучади", казала је Ружа Дујаковић.
Православни вјерници Дјетињце славе трећу недјељу пред Божић. А везивање на овај дан, прије свега, симболизује чврсте породичне везе.
"Празник који је прије свега породични па се за њега везују и оно везивање дјеце, па да они дарују своје укућане. Један лијеп празник који повезују породицу, само то везивање, везујемо се једни за друге и оним видљивим и невидљивим нитима", рекао је свештеник у Горњој Радњи Љубомир Босић.
И тако су се данас дјеца у православним домовима, након везивања, дријешила, односно ослобађала припремљеним даровима. А ускоро ће и они везивати своје родитеље.
Српска православна црква у сљедећу недјељу прославља материце, а у недјељу пред Божића оце. Тада ће родитељи даровати свој у дјецу.
Најновије
Најчитаније
20
54
20
49
20
47
20
39
20
24
Тренутно на програму