Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

Б92

11.11.2025

08:15

Наталијина рамонда је симбол Дана примирја у Првом свјетском рату, обиљежаваног 11. новембра у Србији, који представља страдање, али и васкрсење и побједу српског народа.

У питању је ендемска биљка централног Балкана која има снажну симболику за Србе због историјских догађаја.

Наталијина рамонда представља и симбол Дана примирја у Првом свјетском рату. У Србији је овај љубичасти цвијет законом заштићен као природна ријекост, а налази се и на списку угрожених и ендемичних биљака Европе.

Цвијет Наталијина рамонда има посебан значај за Србе, који се крије у историјским дешавањима. Рамонда расте на подручју Кајмакчалана, гдје се одиграла једна од најважнијих битака у Првом свјетском рату, када је српска војска 1916. године однијела важну побједу.

Овај цвијет, познат као "цвијет феникс", може да преживи и оживи и када је потпуно осушен, што симболизује опстанак српске државе након тешких искушења и огромних људских губитака током рата. Амблем Дана примирја комбинује стилизовани приказ овог цвијета са лентом Албанске споменице.

