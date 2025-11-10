Logo
Свијет је заплакао и ви ћете: Раздвојена браћа се срела након 77 година

Извор:

Блиц

10.11.2025

18:15

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Камера је забиљежила тај чудесан сусрет, пун суза, смијеха и емоција који је брзо постао виралан на мрежама.

Неке приче о поновним сусретима имају толику снагу да д‌јелују као да су преузете из филма, али ова је стварна и дирнула је свијет. Двојица браће из Велике Британије, које је рат 1945. раздвојио још док су били д‌јеца, поново су пронашли један другог – послије невјероватних 77 година раздвојености.

Тед Нобс (83) и његов брат Џеф (79) живјели су више од седам деценија на супротним крајевима свијета, раздвојени 10.000 миља, након што се њихова породица растурила послије Другог свјетског рата, наводи Блиц.

Наиме, судбина их је одвела на супротне стране планете – једног у Енглеску, другог у Аустралију.

Тед, заједно са браћом Беријем и Џоном, био је раздвојен од најмлађег брата Џефа када им је мајка преминула од рака 1945. године, у 30. години живота. Њихов отац није могао да се носи са бригом о најмлађем сину, који је тада имао само двије године, па је одлучио да га да на усвајање у нади да ће му то обезбиједити бољи живот.

Џеф је 1951. године отишао у Аустралију са својом новом породицом и од тада је живио тамо. Два пута се женио, има осморо д‌јеце и неколико унука.

Тед, Бери и Џон су годинама покушавали да пронађу свог најмлађег брата, али без успјеха. Нажалост, Џон је преминуо 2010. године.

Срећа им се, међутим, осмијехнула 2014. године, када је Џеф успио да пронађе Берија и пошаље му писмо из Аустралије. Браћа су тада почела да комуницирају путем Скајпа и телефона, полако надокнађујући све изгубљене године.

А онда се десило и то, Тед, пензионисани радник, по први пут послије више од седам деценија одлучио је да купи карту, и оде у Аустралију како би загрлио свог млађег брата Џефа.

Када нас је Џеф пронашао, то је био изузетно емотиван тренутак послије свих тих година. Сломиле су ме емоције, нисам могао да вјерујем да се то заиста догодило. Сузе су саме текле. Усвојен је кад је имао двије године, и од тада га нисам видио. Његови родитељи су га одвели у Аустралију. Знам да му није било лако на почетку, али данас има добар живот. Надам се да ћу стићи у Аустралију, да ћу упознати Џефрија и напокон га загрлити - рекао је Тед 2022. година када се поновни сусрет и десио.

Браћа су тада већ испланирала авантуру како би надокнадила изгубљено вријеме – посјетили су Велики корални гребен и присуствовали вјенчању Џефове унуке. Нажалост, друга браћа нису могла да буду присутна – најстарији Џон је био преминуо, а Бери није могао да путује.

Када су се напокон срели, свијет око њих као да је нестао – само су стајали један наспрам другог и снажно се грлили као да желе да надокнаде све изгубљене године у једном тренутку.

Камера је забиљежила тај чудесан сусрет, пун суза, смијеха и емоција који је брзо постао виралан на мрежама. Џеф је кроз осмијех, једва суздржавајући сузе, рекао свом брату:

Чим сам те видио, знао сам да си то ти.

Тед је касније признао колико му је значило поновно сусретање:

Упознати Џефа било је предивно искуство! Нисам вјеровао да ћу га икада поново вид‌јети.

