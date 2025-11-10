Logo
"Вријеђао га, спомињао му и мајку": Морган се извинио Ђоковићу

Извор:

Агенције

10.11.2025

18:14

"Вријеђао га, спомињао му и мајку": Морган се извинио Ђоковићу
Фото: Printscreen/YouTube/PierceMorganUncensored

Новак Ђоковић одлучио је да сједне и да одради интервју са Пирсом Морганом.

Човјеком који га је јавно нападао, прозивао, чак је исмијавао и његову мајку Дијану. Умјесто бјежања, сјео је код њега и пред камерама су причали. Добио је дуго очекивано извињење...

"Почећу тако што ћу ти се извинити", рекао је Морган на почетку интервјуа и извинио се за све оно што је причао о њему.

"Оно што си рекао говори и томе какав си као особа, ја нисам такав", узвратио је Новак.

"Новаче, да ли сумњаш у себе?"

Упитао га је Морган и да ли сада сумња у себе и то да може да освоји гренд слем трофеј поред Карлоса Алкараза и Јаника Синера.

"Да ти одговорим - да. Имам више сумње за то да могу да освојим гренд слем поред ове двојице момака", поруио је Новак.

Комплетан интевју биће објављен у уторак.

Новак Ђоковић

Пирс Морган

