"Вријеђао га, спомињао му и мајку": Морган се извинио Ђоковићу

10.11.2025
18:14
Новак Ђоковић одлучио је да сједне и да одради интервју са Пирсом Морганом.
Човјеком који га је јавно нападао, прозивао, чак је исмијавао и његову мајку Дијану. Умјесто бјежања, сјео је код њега и пред камерама су причали. Добио је дуго очекивано извињење...
"Почећу тако што ћу ти се извинити", рекао је Морган на почетку интервјуа и извинио се за све оно што је причао о њему.
"Оно што си рекао говори и томе какав си као особа, ја нисам такав", узвратио је Новак.
"Новаче, да ли сумњаш у себе?"
Упитао га је Морган и да ли сада сумња у себе и то да може да освоји гренд слем трофеј поред Карлоса Алкараза и Јаника Синера.
"I'm gonna start by making an apology..."— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 10, 2025
Tomorrow, Piers Morgan speaks to the GOAT of tennis, Novak Djokovic.
Don't miss it! 🔥🔥🔥
📺 https://t.co/QR11ywt8D5@DjokerNole | @piersmorgan pic.twitter.com/FvnGe2bi0b
"Да ти одговорим - да. Имам више сумње за то да могу да освојим гренд слем поред ове двојице момака", поруио је Новак.
Комплетан интевју биће објављен у уторак.
