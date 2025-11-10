Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић

Извор:
Српска тенисерка Олга Даниловић задржала је 68. место на данас објављеној ВТА листи.
Даниловић је 68. тенисерка света са 957 бодова.
Сезону је на првом мјесту завршила Бјелорускиња Арина Сабаленка са 10.870 бодова, испред Пољакиње Иге Швјонтек са 8.395 бодова и Американке Коко Гоф са 6.763 бода.
Унутар првих 10 позиција на ВТА листи мјеста су замијениле Казахстанка Елена Рибакина и Американка Џесика Пегула. Рибакина се након освајања титуле на завршном ВТА турниру у Ријаду попела на пету позицију, док је Пегула пала на шесто мјесто.
Од осталих српских тенисерки, Лола Радивојевић је напредовала за једно мјесто и сад је 145. тенисерка свијета, Нина Стојановић је задржала 188. позицију, док је Теодора Костовић и даље 190. играчица свијета.
ВТА листа: 1. Арина Сабаленка (Бјелорусија) 10.870 2. Ига Швјонтек (Пољска) 8.395 3. Коко Гоф (САД) 6.763 4. Аманда Анисимова (САД) 6.287 5. Елена Рибакина (Казахстан) 5.850 6. Џесика Пегула (САД) 5.583 7. Медисон Киз (САД) 4.335 8. Џасмин Паолини (Италија) 4.325 9. Мира Андрејева (Русија) 4.319 10. Екатерина Александрова (Русија) 3.375 .....68. Олга Даниловић (Србија)
