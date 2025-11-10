Logo
Large banner

Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић

Извор:

Курир

10.11.2025

09:59

Коментари:

0
Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић
Фото: Танјуг/АП

Српска тенисерка Олга Даниловић задржала је 68. место на данас објављеној ВТА листи.

Даниловић је 68. тенисерка света са 957 бодова.

Сезону је на првом мјесту завршила Бјелорускиња Арина Сабаленка са 10.870 бодова, испред Пољакиње Иге Швјонтек са 8.395 бодова и Американке Коко Гоф са 6.763 бода.

Унутар првих 10 позиција на ВТА листи мјеста су замијениле Казахстанка Елена Рибакина и Американка Џесика Пегула. Рибакина се након освајања титуле на завршном ВТА турниру у Ријаду попела на пету позицију, док је Пегула пала на шесто мјесто.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Од осталих српских тенисерки, Лола Радивојевић је напредовала за једно мјесто и сад је 145. тенисерка свијета, Нина Стојановић је задржала 188. позицију, док је Теодора Костовић и даље 190. играчица свијета.

ВТА листа: 1. Арина Сабаленка (Бјелорусија) 10.870 2. Ига Швјонтек (Пољска) 8.395 3. Коко Гоф (САД) 6.763 4. Аманда Анисимова (САД) 6.287 5. Елена Рибакина (Казахстан) 5.850 6. Џесика Пегула (САД) 5.583 7. Медисон Киз (САД) 4.335 8. Џасмин Паолини (Италија) 4.325 9. Мира Андрејева (Русија) 4.319 10. Екатерина Александрова (Русија) 3.375 .....68. Олга Даниловић (Србија)

(Курир)

Подијели:

Таг:

Olga Danilović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Свијет

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

36 мин

0
Ефтихија и њена мајка

Свијет

Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

37 мин

0
Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

Наука и технологија

Тесла прецизно предвидио како ће свијет изгледати 2035. године

42 мин

0
Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Хроника

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

49 мин

0

Више из рубрике

Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

Тенис

Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

1 ч

0
Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела

Тенис

Ђоковић у игри за преузимање чувеног хотела

2 ч

0
Срђан Ђоковић слави Новакову титулу

Тенис

Срђан Ђоковић уз чувени хит и три прста бурно прославио Новакову титулу

16 ч

1
Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Тенис

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner