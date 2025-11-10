Logo
Large banner

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Извор:

Телеграф

10.11.2025

09:44

Коментари:

0
Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Језив инцидент догодио се у Чачку када је трудница у петом мјесецу, Ана С. (31), доживјела шокантан напад након саобраћајне незгоде у којој је, према њеним ријечима, возач аутомобила марке "алфа ромео" прво ударио њен аутомобил, а затим је физички и вербално напао.

Инцидент се догодио у близини скретања за чачанску болницу, а Ана тврди да ју је нападач псовао, пљунуо и ударио по грудима, иако је јасно било да је у другом стању. Након инцидента завршила је у Ургентном центру са повредама врата и у тешком психичком стању.

НСРС

Република Српска

Сутра наставак сједнице НСРС

- Видио је да сам трудна и немоћна… Пљунуо ме је и насрнуо на мене. Од страха и шока једва сам дисала - испричала је Ана за РИНУ.

Екипом Хитне помоћи превезена је у болницу, а полиција је, како тврди, насилника привела тек дан касније – без одређивања задржавања.

- Нико није стао да ми помогне. Видјели су да плачем, тресла сам се, а сви су само прошли - додала је потресена Чачанка.

Подијели:

Тагови:

trudnica

Туча

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Магла сунце

Регион

Због загађеног ваздуха шест градова у ''црвеној зони''

1 ч

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Фудбал

Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

1 ч

0
Евро паре новац

БиХ

Полиција Брчко дистрикта упозорила грађане на појаву филмских новчаница

1 ч

0
Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

Тенис

Након 101. титуле: Ђоковић од данас четврти на свијету

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Хроника

Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

52 мин

0
Тешка саобраћајка код Бијељине, погинуо пјешак

Хроника

Тешка саобраћајка код Бијељине, погинуо пјешак

1 ч

0
Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

Хроника

Нижу се трагедије у БиХ: Погинуо мушкарац

11 ч

1
Милан Перовић

Хроника

Трагичан крај потраге за професором Миланом: Тијело извучено из корита

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

10

29

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

10

18

Амад Рори нови играч КК Игокеа

10

12

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

10

10

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner